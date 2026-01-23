Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε «νταή» 14χρονο που γρονθοκόπησε τη 16χρονη αδελφή του

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, σε έναν 14χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του μετά από καβγά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από ασήμαντη αφορμή με αποτέλεσμα το νεαρό κορίτσι να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Εκεί, το νεαρό κορίτσι αποκάλυψε στους γιατρούς πώς χτύπησε με αποτέλεσμα να κληθούν οι αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Αφού συνελήφθη, ο έφηβος οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας.