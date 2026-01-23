Βρέθηκε στην Κυψέλη 13χρονη που αγνοούνταν – Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν

Μία 13χρονη με καταγωγή από τη Μολδαβία, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη το απόγευμα της 21 Ιανουαρίου.

Η ανήλικη βρέθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και παραδόθηκε με ασφάλεια στη μητέρα της.

Στην υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου. Οι τρεις άνδρες δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, όπως απαιτεί ο νόμος, και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι η 13χρονη είχε διαμείνει και σε άλλα διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα κατά το διάστημα που αγνοείτο, χωρίς να επικοινωνήσει με την οικογένειά της. Η σύλληψη των δραστών έγινε μετά από πληροφορίες που έδωσε η μητέρα της στις Αρχές.