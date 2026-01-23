Εξαφανίστηκε 17χρονη στο Ηράκλειο - Έφυγε από δομή ανηλίκων και δεν γύρισε

Συναγερμός έχει σημάνει το τελευταίο 24ωρο στις αστυνομικές Αρχές της Κρήτης, καθώς εξαφανίστηκε μία 17χρονη που διαμένει σε δομή ανηλίκων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) η υπεύθυνη της δομής, μετά από μετά από αρκετές ώρες άκαρπων αναζητήσεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση.

Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης κοπέλας, αναζητώντας για ίχνη της σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.