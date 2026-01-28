Συναγερμός σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη: Χάθηκαν δύο 14χρονα - Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Αγωνία επικρατεί στη Ρόδο μετά την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού, το οποίο διέμενε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», πρόκειται για την 14χρονη Παναγιώτα-Κυριακή Κ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού

Όπως μεταφέρει η Δημοκρατική, τη δήλωση εξαφάνισης υπέβαλε το απόγευμα της Τρίτης κοινωνική λειτουργός που εργάζεται στο παράρτημα προστασίας παιδιού Ρόδου, στο οποίο έμενε η 14χρονη.

Η ίδια κατέγραψε το χρονικό των κινήσεων της ανήλικης και το σημείο της τελευταίας επιβεβαιωμένης θέασης, με στόχο να ενεργοποιηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες αναζήτησης.

Η υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης από το παράρτημα προστασίας παιδιού Ρόδου κινητοποίησε τις Αρχές και έθεσε την ΕΛΑΣ σε κατάσταση συναγερμού, καθώς το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο.

Την είδαν σε στάση δημόσιας συγκοινωνίας

Σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν, το παιδί που γεννήθηκε στις 27/02/2012, διέμενε εντός της δομής. Περί ώρα 08.00 της 27/01/2026 εξήλθε από τη δομή με σκοπό να μεταβεί στο 1ο Γυμνάσιο Ρόδου.

Γύρω στις 11 το πρωί η κοινωνική λειτουργός φέρεται να είδε την ανήλικη σε στάση δημόσιας συγκοινωνίας επί της οδού 7ης Μαρτίου. Εκεί, η ανήλικη φέρεται να υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε στο παράρτημα προστασίας παιδιού Ρόδου το απόγευμα, κάτι που δεν έγινε οδηγώντας στη δήλωση εξαφάνισής της.

Φαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που 14χρονη φεύγει από τη δομή.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 27/01/2026 και ώρα 11:00 εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 28/01/2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και παπούτσια μαύρα Adidas. Επίσης, φοράει σκουλαρίκι στο άνω χείλος της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert και για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης την Κυριακή (25/1).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Στις 25/01/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Σαμπάν (επ) Καράμ (ον), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 28/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαμπάν (επ) Καράμ (ον) έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα, κίτρινη φούτερ και μπλε σαμπό παντόφλες .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».