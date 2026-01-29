Τι βλέπουν οι ειδικοί πίσω από τον θάνατο βρέφους - Γιατί οι γονείς το πήγαν στο κτηνιατρείο

Σοκ και πολλά ερωτήματα προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 7 ημερών που μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το νεογνό, το οποίο ήταν κοριτσάκι, έφτασε στο νοσοκομείο στις 7.30, χωρίς σφυγμό. Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, στο βρέφος πραγματοποιήθηκε τεστ για γρίπη, το οποίο βγήκε αρνητικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας του βρέφους μαζί με την θεία του, το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και στις 7.10 το μετέφεραν σε κτηνιατρείο, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου και κατέληξε.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές έλαβαν αμέσως καταθέσεις από τους γονείς, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το χρονικό σημείο που το παιδί σταμάτησε να έχει σφυγμό. Οι γονείς του βρέφους που είναι αλλοδαποί φέρεται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως το παιδί δεν αντιδρούσε και δεν είχε σφυγμό. Όπως υποστήριξαν, αναζήτησαν άμεσα βοήθεια στο πλησιέστερο σημείο που θεώρησαν ότι θα μπορούσε να προσφέρει άμεση ιατρική υποστήριξη, έως ότου ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Κατά την αρχική εξέταση των γιατρών, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Τι «βλέπουν» οι ειδικοί

Σύμφωνα με την παιδίατρο Αρετή Μανιώτη, ένα νεογνό δεν εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα με ένα μεγαλύτερο παιδί. «Μπορεί να νοσεί αλλά να μην ανεβάσει πυρετό. Μπορεί να έχει μειωμένη σίτιση, να κάνει άπνοια, βραδυκαρδία. Ωστόσο, η μειωμένη σίτιση προκαλεί ανησυχία όπου ο γονιός θα πρέπει να απευθυνθεί στον παιδίατρό του» ανέφερε αρχικά η κ. Μανιώτη μιλώντας στο Action24.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκος παρενέβη στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» και σημείωσε ότι τις απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί στο βρέφος χωρίς όμως να αποκλείει το παιδί να έπαθε ακόμη και εισρόφηση μετά το τάισμα.

«Χρειάζεται προσοχή με τη γρίπη»

Σχετικά με τη νοσηλεία του 4χρονου αγοριού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» μετά από ανακοπή που υπέστη λόγω επιπλοκών της γρίπης, ο κ. Γιαννάκος τόνισε «Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το ιατρικό προσωπικό και επενέφεραν το παιδάκι. Βρίσκεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Θα τα καταφέρει γιατί είναι σε σταθερή κατάσταση. Έχουμε και ένα κοριτσάκι ακόμη το οποίο είναι σε σταθερή μεν κατάσταση αλλά δίνει μάχη για την αποκατάστασή του».

Όσο για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι γονείς για να προστατέψουν τα παιδιά τους από την εποχική γρίπη ο κ. Γιαννακός τόνισε: «Χρειάζεται εμβολιασμός, μεγάλη προσοχή από τους γονείς».

Από την πλευρά της, η κα Μανιάτη επιβεβαίωσε ότι ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος καθώς ο ιός μεταλλάσσεται ενώ σημείωσε «οι επιπλοκές δεν είναι συνηθισμένες σε παιδιά που δεν έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Ο κάθε οργανισμός βέβαια είναι ξεχωριστός».

Σχετικά με τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να προσέξουν οι γονείς, η κ. Μανιάτη σημείωσε: