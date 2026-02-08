Νήπιο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα ένα νήπιο που ανασύρθηκε αναίσθητο από σιντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας. Το παιδί εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς, ενώ οι γονείς του βρίσκονται στο πλευρό του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κοριτσάκι 2 ετών και το συμβάν έγινε στην πλατεία Δαβάκη. Μόλις το έβγαλαν από το σιντριβάνι έκανε εμετό, αλλά μέχρι στιγμής οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει να το επαναφέρουν πλήρως.

Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου γίνονται συνεχείς προσπάθειες για σταθεροποίηση της κατάστασής του.



Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ οι γονείς συνεργάζονται με τις αρχές και τους γιατρούς για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του παιδιού.