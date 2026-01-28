Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» αγόρι 4 ετών με γρίπη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή

Σαρώνει η γρίπη με τα κρούσματα που φτάνουν στα νοσοκομεία να είναι αλλεπάλληλα. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η διακομιδή ενός παιδιού 4 ετών με ανακοπή λόγω γρίπης στο Παίδων «Αγία Σοφία», την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι που κατοικεί σε περιοχή της Αττικής μετέφεραν στο νοσοκομείο οι γονείς του.



Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες και κατάφεραν να το ανατάξουν. Πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση.



Υπενθυμίζεται ότι στην Εντατική παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν το επέτρεψε η κατάσταση της ασθενούς.



Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, δε, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».

