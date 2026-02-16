Στο Καραμανδάνειο της Πάτρας δύο νεογέννητα με επιπλοκές από ίωση

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας μεταφέρθηκαν νεογέννητα δίδυμα από το Αγρίνιο, ηλικίας μόλις 17 ημερών, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε ίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi, τα μωρά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, καθώς παρουσίασαν επιπλοκές έπειτα από ίωση και εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα.



Οι γιατροί, που τα εξέτασαν, έκριναν αναγκαία τη διακομιδή τους στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.



Η κατάστασή τους αξιολογείται διαρκώς, ενώ θα παραμείνουν νοσηλευόμενα έως ότου η πορεία της υγείας τους επιτρέψει να πάρουν εξιτήριο.