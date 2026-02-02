Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο ακόμη παιδιά στη ΜΕΘ στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Δύο ακόμη παιδιά νοσηλεύονται με γρίπη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», γεγονός που επιβεβαιώνει την αύξηση των σοβαρών περιστατικών σε ανηλίκους.

Πρόκειται για ένα αγόρι ηλικίας 3 μηνών και ένα κορίτσι 4 ετών, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο κατά την εφημερία της περασμένης Παρασκευής και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βρέφος παρουσίασε βαριά συμπτώματα από τη λοίμωξη της γρίπης, ωστόσο δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και αναμένεται σύντομα να εξέλθει από τη ΜΕΘ.

Την ίδια ημέρα εισήχθη στη ΜΕΘ και το 4χρονο κορίτσι με σοβαρή εικόνα γρίπης. Η κατάστασή του παρουσίασε βελτίωση, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε χαρακτηριστικά: «Οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν καταγραφεί δύο ακόμη σοβαρά περιστατικά παιδιών με γρίπη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».