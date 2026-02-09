Στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» βρέφος 30 ημερών από τον ιό RSV - Σε κρίσιμη κατάσταση

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται βρέφος ηλικίας μόλις 30 ημερών, το οποίο έχει προσβληθεί από τον ιό RSV.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, κατά την εφημερία της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στο Αγλαΐα Κυριακού εισήχθη κοριτσάκι 30 ημερών σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, έπειτα από λοίμωξη από τον εποχικό ιό RSV.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε τον προβληματισμό του, σημειώνοντας: «Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν», καταλήγει.

Τι είναι ο ιός RSV - Συμπτώματα και ευπαθείς ομάδες

O αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας ιός που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού.

Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες κάτω των 65 ετών συνήθως δεν παρουσιάζουν κάποιο σοβαρό σύμπτωμα. Η λοίμωξη με τον RSV συνήθως ξεκινά με συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν νοσήσει από τον ιό RSV τουλάχιστον μία φορά κατά τη δι άρκεια των δύο πρώτων ετών. Τις περισσότερες φορές, η ασθένεια είναι ήπια.

Ωστόσο, σε βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ο ιός RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο.

Μια λοίμωξη από RSV συνήθως ξεκινά με τα ακόλουθα συμπτώματα:

Ρινική καταρροή κι απόφραξη, συχνά με κολλώδη πηκτή βλέννα.

Πυρετός.

Άρνηση λήψης τροφής.

Αδυναμία, κόπωση.

Σε πολύ μικρά βρέφη, η ευερεθιστότητα, η μειωμένη δραστηριότητα ή/και τα επεισόδια άπνοιας μπορεί να είναι τα μόνα συμπτώματα της λοίμωξης.