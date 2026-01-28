Μάχη ζωής για 5χρονο αγοράκι σε ΜΕΘ στο Ηράκλειο - Επείγουσα αεροδιακομιδή από τη Ρόδο

«Αερογέφυρα ζωής» στήθηκε την Τετάρτη (28/1) για ένα 5χρονο αγοράκι από τη Ρόδο που χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών από το «Χαμόγελο του Παιδιού», με τη θερμοκοιτίδα του οργανισμού, ανταποκρίθηκε άμεσα σε επείγουσα κλήση του ΕΚΑΒ, αναλαμβάνοντας τη διακομιδή του παιδιού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Το αγοράκι νοσηλεύεται τώρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Στο πλευρό του βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού, ο γιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του, σε μια διαδρομή γεμάτη αγωνία αλλά και ελπίδα.

Ευχή όλων το αγοράκι να ξεπεράσει γρήγορα κάθε δυσκολία, να δυναμώσει και σύντομα να χαμογελά ξανά στην αγκαλιά της οικογένειάς του, φέρνοντας χαρά και ανακούφιση σε όλους γύρω του.

«Ευχόμαστε ολόψυχα στο μικρό μας αγόρι να γίνει σύντομα καλά και η οικογένειά του να μπορέσει πολύ γρήγορα να τον κρατήσει υγιή και χαμογελαστό στην αγκαλιά της», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού».