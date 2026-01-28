Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο του βρέφους τριών μηνών στη Θεσσαλονίκη

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζήτησε η Εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου ενός βρέφους τριών μηνών, που διακομίσθηκε χωρίς σφυγμό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε να ερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία η ιατροδικαστική έκθεση και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς του βρέφους, που είναι Ρομά, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ξεδιαλύνει το τοπίο για τα αίτια θανάτου του μωρού, όπως αναφέρει το voria.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών μηνών βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένεια, που έχει άλλα τρία μεγαλύτερα παιδιά, διαμένει στην Ξάνθη και βρισκόταν προσωρινά στη Θεσσαλονίκη. Στον χώρο έγινε έρευνα για τις συνθήκες υγιεινής, ενώ το παιδί είχε σημάδια παραμέλησης, δεν ήταν ωστόσο υποσιτισμένο.