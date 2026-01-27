Θεσσαλονίκη: Τον θάνατο βρέφους τριών μηνών ερευνά η αστυνομία

Νέο περιστατικό με νεκρό βρέφος καταγράφηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Το τριών μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί. Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες επί 50 λεπτά των γιατρών& να το επαναφέρουν, το βρέφος τελικά κατέληξε.

Αμέσως κλήθηκαν στο νοσοκομείο οι Αρχές οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως έρευνα ενώ φως στα αίτια αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση με διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί στο παιδάκι.