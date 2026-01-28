Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό το βρέφος που είχε μεταφερθεί στο «Παίδων» από κτηνιατρείο

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (28/1), με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι, μόλις επτά ημερών, το οποίο λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο πατέρας του και η θεία του (σ.σ. υπήκοοι Ρουμανίας και οι δύο), πήγαν χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα.

Από εκεί ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να μεταβαίνουν τόσο στο κτηνιατρείο όσο και στο νοσοκομείο Παίδων για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, το βρέφος έφτασε στο Παίδων χωρίς σφυγμό, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το επαναφέρουν χωρίς να τα καταφέρουν.

Στη ΜΕΘ αγοράκι 4 ετών - Υπέστη ανακοπή λόγω γρίπης

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα ακόμη παιδί, ένα αγοράκι 4 ετών, βρίσκεται από χθες Τρίτη (27/1) στη ΜΕΘ του Παίδων έχοντας υποστεί ανακοπή λόγω γρίπης. Το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση.