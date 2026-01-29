Δεν προσμετρώνται οι απουσίες λόγω γρίπης με ιατρική βεβαίωση - Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Την ώρα που τόσο η γρίπη, όσο και οι υπόλοιπες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε -με εγκύκλιο που εξέδωσε- να μην προσμετρώνται οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών, σε μια προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσής τους.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας προβλέπει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων, θα καταχωρεί, αλλά δεν θα προμετρά τις απουσίες που οφείλονται σε ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι συγκεκριμένες απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών που ισχύουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τονίζει ότι «προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από:

τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου,

τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ».