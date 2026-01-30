Γιατί καταργήθηκε η αργία των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία;

Η απάντηση είναι απλή – και όχι ιδιαίτερα δημοφιλής. Η σχολική αργία των Τριών Ιεραρχών έχει καταργηθεί εδώ και τέσσερα χρόνια, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , και σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.

Μαθήματα γίνονται, παρουσίες μετράνε και απουσίες γράφονται. Όποιος μαθητής δεν εμφανιστεί επειδή «έτσι θυμόταν παλιά», απλώς… χρεώνεται.

Τι ισχύει σήμερα στα σχολεία

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων υποχρεούνται να προσέλθουν κανονικά. Τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι σχολικές μονάδες μπορούν –αν το επιλέξουν– να οργανώσουν:

εκδηλώσεις και αφιερώματα για το έργο των Τριών Ιεραρχών

εκκλησιασμό της μαθητικής κοινότητας

Όλα αυτά, όμως, εντός σχολικού ωραρίου. Όχι αργία, όχι «κλειστά σχολεία», όχι λευκή μέρα στο σπίτι.

Γιατί κόπηκε η αργία

Η κατάργηση της σχολικής αργίας αποφασίστηκε το 2020. Η τότε υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, είχε ξεκαθαρίσει ότι στόχος ήταν η ουσιαστική τιμή των Τριών Ιεραρχών μέσα στο σχολείο, όχι ένα ακόμα ρεπό.



Όπως είχε δηλώσει, η 30ή Ιανουαρίου «αποκαθίσταται ως ημέρα εορταστικών εκδηλώσεων» και εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για μια παιδεία που καλλιεργεί γνώση, κρίση και πνευματική ισορροπία. Με απλά λόγια, λιγότερο «αργία», περισσότερο «νόημα». Αν πέτυχε ή όχι, άλλη κουβέντα.

Τι γίνεται με φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Και εδώ, τέλος οι παρεξηγήσεις. Από το 2024, η αργία των Τριών Ιεραρχών καταργήθηκε και στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές. Με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λειτουργούν κανονικά.

Συμπέρασμα

Η 30ή Ιανουαρίου δεν είναι αργία, ούτε στα σχολεία ούτε στα φροντιστήρια. Είναι μια κανονική σχολική μέρα με εορταστικό χαρακτήρα. Όποιος περιμένει ρεπό, απλώς έχει μείνει σε άλλη δεκαετία.