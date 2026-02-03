Αλλάζει η ώρα που θα σχολάνε οι μαθητές στο Δημοτικό: Τι αναφέρει νέα εγκύκλιος - Πότε εφαρμόζεται

Σε εφαρμογή θα τεθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τα νέα ωράρια σχολάσματος των μαθητών από το σχολείο σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο σχετικό έγγραφο, το νέο μέτρο θα εφαρμοστεί στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα θα μπορούν να αποχωρούν σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σχολικού προγράμματος:

14:55 - με το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης

15:50 - με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης

17:30 - με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος

Η νέα ρύθμιση του αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου θα δίνει έτσι τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς να επιλέγουν το διάστημα που επιθυμούν να σχολάνε τα παιδιά τους ανάλογα με το προσωπικό τους πρόγραμμα και τις οικογενειακές ανάγκες.

Αλλαγές στις απουσίες λόγω γρίπης

Την ίδια ώρα, μέτρα για να μη χάσουν οι μαθητές τις απουσίες από το σχολείο έλαβε με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας λόγω της έξαρσης της γρίπης αλλά και άλλων λοιμόξεων.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τονίζει ότι «προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από:

τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου,

τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ».