Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Όχημα εισέβαλε σε συναγωγή – Αναφορές για πυροβολισμούς, νεκρός ο δράστης

Εφιαλτικές στιγμές στο West Bloomfield του Μίσιγκαν, όταν όχημα μπήκε σε Συναγωγή και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για αναφορές περί πυροβολισμών ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης έχει πέσει νεκρός από πυρά του φύλακα της εγκατάστασης.

Το περιστατικό ενεργοποίησε τους αστυνομικούς της κομητείας Όκλαντ που επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση του οχήματος με το κτίριο του Temple Israel φαίνεται να ήταν εσκεμμένη ενέργεια.

Μετά την πρόσκρουση, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Κινητοποίηση των Αρχών

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη συναγωγή και το σχολείο. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους του West Bloomfield να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέχρι νεωτέρας, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τυχόν αριθμό θυμάτων ή την ταυτότητα του οδηγού, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον προσδιορισμό των κινήτρων της επίθεσης. Το Temple Israel αποτελεί ένα από τα κεντρικά θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία για το υπόβαθρο του περιστατικού.