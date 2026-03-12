Συναγερμός και στη Νορβηγία: Σημειώθηκε επίθεση σε συναγωγή

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην πόλη Τροντχάιμ της Νορβηγίας καθώς οι Αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περιστατικό επίθεσης σε συναγωγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα και πόσοι δράστες ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Παράλληλα, η αστυνομία δεν έχει αναφέρει τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο κτίριο.

🇳🇴BREAKING— There is an active police operation underway at the synagogue in Trondheim, Norway. — Explainya (@explainyaa) March 12, 2026

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Συναγωγή», ανέφερε ο επικεφαλής της Εβραϊκής Κοινότητας στο Τρόντχαϊμ στο τοπικό δίκτυο VG.

Σύμφωνα με Νορβηγό δημοσιογράφο, στη συναγωγή διεξαγόταν εκδήλωση ωστόσο η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το σημείο.

Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν

Την ίδια μέρα, στις ΗΠΑ σημειώθηκε επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν. Το περιστατικό εξελίσσεται σε «ενεργή κατάσταση» (active situation), με τους αστυνομικούς της κομητείας Όκλαντ να επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση του οχήματος με το κτίριο του Temple Israel φαίνεται να ήταν εσκεμμένη ενέργεια. Μετά την πρόσκρουση, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη συναγωγή και το σχολείο. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους του West Bloomfield να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέχρι νεωτέρας, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων ή την ταυτότητα του οδηγού, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον προσδιορισμό των κινήτρων της επίθεσης. Το Temple Israel αποτελεί ένα από τα κεντρικά θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία για το υπόβαθρο του περιστατικού.