Αυτοκίνητο εμβόλισε συναγωγή στη Νέα Υόρκη – Η αστυνομία ερευνά έγκλημα μίσους

Χθες, Τετάρτη, ένα αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο της Παγκόσμιας Έδρας του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στη Νέα Υόρκη, σε ένα επεισόδιο που οι Αρχές διερευνούν ως έγκλημα μίσους. Ο οδηγός συνελήφθη σχεδόν αμέσως, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το κτίριο, γνωστό ως 770 Eastern Parkway, στεγάζει μια από τις σημαντικότερες συναγωγές παγκοσμίως και αποτελεί κεντρικό σημείο για τους Λουμπάβιτσερς, τους υπερορθόδοξους χασιδικούς ακολούθους του κινήματος. Η επικεφαλής της αστυνομίας Τζέσικα Τις επεσήμανε ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο όχημα και πως η υπόθεση εξετάζεται ως έγκλημα μίσους. Παράλληλα, η αστυνομία ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από θρησκευτικούς χώρους στην πόλη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ, Μότι Σέλιγκσον, επιβεβαίωσε ότι το όχημα, ένα γκρι Honda με πινακίδες Νιού Τζέρσεϊ, συνελήφθη σχεδόν αμέσως και τόνισε πως δεν υπήρξαν τραυματίες.

A vehicle repeatedly rammed into Chabad World Headquarters in New York. Thankfully, no one was injured, and the perpetrator has been detained. Antisemitism isn’t just a Jewish problem, it’s a world problem, and it must be universally condemned. pic.twitter.com/l5qoqf2FXs — StandWithUs (@StandWithUs) January 29, 2026

Η αντίδραση του Μαμντάνι

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι χαρακτήρισε την ενέργεια «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική», προσθέτοντας ότι ο δράστης «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο».

Επιπλέον δήλωσε: «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον Εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος».