Ελληνική PISA 2026: Συμμετέχει το σχολείο του παιδιού σας; Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαγνωστικές εξετάσεις της «Ελληνικής PISA» για το 2026, με τη δημοσίευση του ΦΕΚ που ορίζει τας 600 σχολεία που θα συμμετάσχουν.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, χιλιάδες μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ποιος είναι ο στόχος των εξετάσεων και γιατί οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν για τη βαθμολογία των παιδιών τους;

Το ΦΕΚ σχετικά με τον διαγωνισμό

Τα 4 «κλειδιά» των εξετάσεων

Πριν αναζητήσετε το σχολείο σας στη λίστα, δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής διαδικασίας:

Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.

Συμμετέχοντες: 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια από όλη την επικράτεια.

Αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά (δεξιότητες κριτικής σκέψης).

Υποχρεωτικότητα: Η συμμετοχή των επιλεγμένων σχολείων είναι υποχρεωτική.

Γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν οι μαθητές;

Το πιο κρίσιμο στοιχείο για τους γονείς είναι ο χαρακτήρας της εξέτασης. Τα αποτελέσματα είναι απολύτως ανώνυμα.

Όχι στη βαθμολογία: Οι επιδόσεις δεν συνυπολογίζονται στους βαθμούς του τετραμήνου ή του έτους.

Διάγνωση συστήματος: Σκοπός είναι να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και τα Προγράμματα Σπουδών, όχι ο κάθε μαθητής ξεχωριστά.

Προστασία Δεδομένων: Το ΙΕΠ εγγυάται την τήρηση του GDPR και την ανωνυμία των γραπτών.

Πώς επελέγησαν τα 600 σχολεία;

Η επιλογή έγινε μέσω «στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας». Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό για ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τους τύπους σχολείων (εκτός από ειδικά, ξενόγλωσσα και μειονοτικά). Αν ένα σχολείο αδυνατεί να συμμετάσχει για σοβαρούς λόγους υγείας ή τοπικών αργιών, θα αντικατασταθεί από άλλο με παρόμοια χαρακτηριστικά.