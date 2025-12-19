Η τεχνητή νοημοσύνη στα ελληνικά σχολεία γίνεται μάθημα στο Harvard

Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα περνά το κατώφλι του Harvard Business School, καθώς η πρωτοβουλία για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία της χώρας μας θα διδαχθεί ως αντικείμενο μελέτης για τους φοιτητές του κορυφαίου πανεπιστημίου.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, με την Καθηγήτρια Debora Spar, η οποία εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα πρωτοπορεί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην τάξη.

Το πρόγραμμα «AI in Schools» στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής έρευνας

Το επίκεντρο της ακαδημαϊκής έρευνας αποτελεί το πρόγραμμα «AI in Schools», το οποίο υλοποιείται μέσα από μια στρατηγική συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση. Στόχος της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι να δοθούν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τα απαραίτητα εργαλεία για μια υπεύθυνη και δημιουργική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η τεχνολογία θα λειτουργεί υπό αυστηρό παιδαγωγικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά σχολεία, όπως έχει σχεδιαστεί, αποτελεί δομημένη πιλοτική εισαγωγή ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τεχνητής νοημοσύνης (με βασική χρήση της έκδοσης ChatGPT Edu) σε επιλεγμένα σχολεία. Η εφαρμογή περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια. Ξεκινά από την επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, προχωρά στην πιλοτική χρήση στην τάξη από τους διδάσκοντες, εισαγωγή υπό εποπτεία για τους μαθητές και τελική αξιολόγηση που θα καθορίσει την κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενης επέκτασης. Η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων) και στην παιδαγωγική τεκμηρίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ελληνική εμπειρία ως case study για το MBA του Harvard

Η καθηγήτρια Debora Spar -όπως ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη- πρόκειται να συλλέξει και να αναλύσει τα στοιχεία που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προγράμματος, προκειμένου να τα διδάξει ως μελέτη περίπτωσης στο πρόγραμμα MBA του Χάρβαρντ.

Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες:

Ανάλυση δεδομένων: Η μελέτη θα βασιστεί στην πρακτική εφαρμογή των εργαλείων της OpenAI στα ελληνικά σχολεία, καταγράφοντας τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Πολιτικές επιλογές: Θα εξεταστούν οι στρατηγικές αποφάσεις που οδήγησαν στην υλοποίηση του έργου και οι μηχανισμοί εποπτείας που τέθηκαν σε λειτουργία.

Διλήμματα και προκλήσεις: Οι φοιτητές του Harvard θα κληθούν να συζητήσουν τις αβεβαιότητες και τους προβληματισμούς που συνοδεύουν την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά αντιμετωπίστηκαν.

Διεθνής αναγνώριση με διττή σημασία

Η διδασκαλία της ελληνικής περίπτωσης στο Harvard αποκτά διττή σημασία, καθώς μια πιλοτική δημόσια πολιτική τελεί υπό παρακολούθηση και ανάλυση από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο, αναδεικνύοντας τη χώρα ως ένα πεδίο καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεύτερον, ανοίγει το δρόμο για τεκμηριωμένη ανάδραση, μιας και η ανάλυση των δεδομένων εφαρμογής μπορεί να τροφοδοτήσει προτάσεις βελτίωσης και να καταστήσει τη συζήτηση για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση πιο διεθνή και συγκριτική.