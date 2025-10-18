Σε ποια σχολεία μπαίνει το ChatGPT - Θα αλλάξει το μάθημα όπως το ξέραμε;

Από τον ερχόμενο Δεκέμβριο για τους εκπαιδευτικούς και από τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, ξεκινά στα ελληνικά σχολεία το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools», που φέρνει επίσημα το ChatGPT Edu στην εκπαίδευση – την ειδική έκδοση της πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για μαθητές και καθηγητές.



Συνολικά 20 σχολεία της επικράτειας θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος, το οποίο –σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας– στοχεύει να δώσει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Από τα σχολεία που συμμετέχουν, 14 είναι πρότυπα και πειραματικά λύκεια και 6 ανήκουν στα δημόσια Ωνάσεια σχολεία που λειτουργούν από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αν το πιλοτικό στάδιο κριθεί επιτυχημένο, το υπουργείο σκοπεύει να επεκτείνει σταδιακά το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα – με την Ελλάδα να φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής της ΤΝ στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως «σύμμαχος» του σχολείου

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το σχολείο του μέλλοντος», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

«Με το “AI in Schools”, φέρνουμε για πρώτη φορά την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες, ως σύμμαχο της εκπαίδευσης – όχι ως υποκατάστατό της», τόνισε.

Η υπουργός εξήγησε ότι το ChatGPT Edu θα προσφέρει ένα νέο, ασφαλές και προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τα μαθήματα, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και τη συνεργατική μάθηση, και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη των μαθητών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση, που αναλαμβάνει και τη χρηματοδότηση. Η υπουργός έκανε λόγο για ένα παράδειγμα συνάντησης καινοτομίας και εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι «η εκπαίδευση δεν είναι θεατής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – είναι ο πρωταγωνιστής».

Τα 3 + 1 στάδια του προγράμματος

Το «AI in Schools» θα αναπτυχθεί σε τέσσερα στάδια:

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025): Οι επιλεγμένοι καθηγητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση του ChatGPT Edu και στις βασικές του δυνατότητες.

Πρώτη χρήση από εκπαιδευτικούς (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026): Ενσωμάτωση του εργαλείου στην καθημερινή διδασκαλία, με πρακτικά σενάρια και υποστήριξη.

Εκπαίδευση μαθητών (Μάρτιος – Ιούνιος 2026): Σταδιακή χρήση του ChatGPT Edu από μαθητές, υπό επίβλεψη, για projects και δημιουργικές εργασίες.

Καθολική χρήση (2026–2027): Εκπαιδευτικοί και μαθητές αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των νέων εργαλείων ΤΝ.

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα γίνει από τον οργανισμό The Tipping Point in Education, ενώ το Ίδρυμα Ωνάση δίνει έμφαση στη διαφάνεια, την υπεύθυνη χρήση και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προστασία δεδομένων και παιδαγωγικός ρόλος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών. Όπως διευκρινίζεται, το ChatGPT Edu λειτουργεί σε κλειστό περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις, με κρυπτογράφηση και πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR.

Τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ οι άδειες χρήσης για μαθητές (περίπου 5.000) θα ενεργοποιηθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων φάσεων.



Το υπουργείο έχει ήδη συνάψει ρητές συμβάσεις με την OpenAI, που απαγορεύουν ρητά τον διαμοιρασμό δεδομένων, ενώ εκπονείται Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) και υπάρχει συνεχής αξιολόγηση από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Τι προσφέρει το ChatGPT Edu

Το ChatGPT Edu είναι μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για σχολεία και πανεπιστήμια.

Παρέχει:

ασφαλές, κλειστό περιβάλλον χωρίς διαφημίσεις,

διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο,

ρόλους για εκπαιδευτικούς και μαθητές,

ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία ή τάξη,

δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων εργαλείων μάθησης (Custom GPTs).

Επόμενο βήμα: επέκταση πανελλαδικά

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στενά και, αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία.

Ήδη έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας για να αξιολογήσει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στη διδασκαλία, ως πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού.

Το ελληνικό σχολείο κάνει το πρώτο του βήμα στην εποχή της Τεντητής Νοημοσύνης – και όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά, η γνώση δεν μένει πίσω. Προηγείται.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ