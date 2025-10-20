Καλιφόρνια: Το ChatGPT έγινε... δικηγόρος και κέρδισε σε δίκη

Το ChatGPT έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και πλέον παίρνει και τη θέση του... δικηγόρου. Κι όμως αυτό συνέβη στην Καλιφόρνια! Μια γυναίκα χρησιμοποίησε με επιτυχία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου και του ChatGPT, με σκοπό να ανατρέψει την ειδοποίηση για έξωση που είχε λάβει, καθώς και για να αποφύγει πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, μετά από αρκετούς μήνες δικαστικών διαμαχών.

Σύμφωνα με το NBC News, η Lynn White είχε καθυστερήσει την πληρωμή του ενοικίου και αρχικά έχασε τη δίκη με ενόρκους μετά από ειδοποίηση έξωσης. Αντί να συνεχίσει να συνεργάζεται με ένα τοπικό δίκτυο υπεράσπισης ενοικιαστών, συμβουλεύτηκε το ChatGPT και την πλατφόρμα αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης Perplexity για να εκπροσωπήσει τον εαυτό της στο δικαστήριο.

Τις περισσότερες φορές αυτό είναι κακή ιδέα. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC, το chatbot εντόπισε πιθανά σφάλματα στις διαδικαστικές αποφάσεις του δικαστή για την White, την ενημέρωσε για τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει και συνέταξε απαντήσεις προς το δικαστήριο. «Δεν μπορώ να υπερτονίσω τη χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεσή μου», δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή. «Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα μπορούσα να κερδίσω αυτή την έφεση χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη».

Η White είναι μια από τους πολλούς διαδίκους, με τους οποίους μίλησε το NBC, εκπροσώπησαν τους εαυτούς τους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και βγήκαν νικητές.

Μια άλλη είναι η Staci Dennett, ιδιοκτήτρια επιχείρησης οικιακής γυμναστικής στο Νέο Μεξικό, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να διαπραγματευτεί με επιτυχία μια συμφωνία για μη εξοφλημένο χρέος. «Ζήτησα από το ChatGPT να προσποιηθεί ότι ήταν καθηγητής Νομικής στο Χάρβαρντ και να διαλύσει τα επιχειρήματά μου», είπε στο NBC. «Να τα διαλύσει μέχρι να πάρω Α+ στην εργασία». Το αποτέλεσμα ήταν τρομακτικά πειστικό. «Αν το δίκαιο είναι κάτι που σας ενδιαφέρει ως επάγγελμα, σίγουρα θα μπορούσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά», της είπαν οι αντίδικοι δικηγόροι σε ένα email, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ωστόσο, τα εργαλεία δεν είναι πάντα επιτυχημένα στην ανατροπή αποφάσεων ή στη νίκη σε νομικές υποθέσεις. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι γνωστό ότι παράγουν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες που μπορούν να βάλουν σε μπελάδες έναν αυτοεκπροσωπούμενο διάδικο — όπως ο μεγιστάνας των ενεργειακών ποτών Jack Owoc, ο οποίος τιμωρήθηκε τον Αύγουστο μετά την υποβολή μιας αίτησης γεμάτης με ψευδείς αναφορές. Ο Owoc καταδικάστηκε σε δέκα ώρες κοινωνικής εργασίας, σύμφωνα με το NBC.

Τι κάνουν οι εταιρείες

Οι χρήστες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν για αντίστοιχους σκοπούς, παρά τις προειδοποιήσεις από εταιρείες όπως η Google. Στους όρους χρήσης της, για παράδειγμα, η xAI του Elon Musk προειδοποιεί τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της για να λαμβάνουν «αυτοματοποιημένες αποφάσεις υψηλού κινδύνου που επηρεάζουν την ασφάλεια, τα νομικά ή τα υλικά δικαιώματα ενός ατόμου».

Παρ' όλα αυτά, τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας δεν εμποδίζουν εργαλεία όπως το ChatGPT να δίνουν λεπτομερείς απαντήσεις όταν τους υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με νομικές διαδικασίες, για καλό ή για κακό.