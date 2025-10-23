Νέα μηχανή περιήγησης στο διαδίκτυο από την OpenAI: Το ChatGPT Atlas έρχεται με «φόρα» για να μείνει

Ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είναι πλέον διαθέσιμο από την OpenAI, με το ChatGPT Atlas να έχει στόχο να «κοντράρει» στα ίσια την Google.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης λάνσαρε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, έναν καινούριο web browser το οποίο βασίζεται βέβαια στο δημοφιλές chatbot της.

Το πρόγραμμα περιήγησης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία ιστού και περιλαμβάνει μια πλαϊνή μπάρα ChatGPT που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις ή να αλληλεπιδρούν με διάφορες πτυχές κάθε ιστότοπου που επισκέπτονται, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε μαζί με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Atlas είναι τώρα διαθέσιμο σε όλον τον κόσμο στο λειτουργικό σύστημα Mac της Apple και σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε Windows, iOS και Android, σύμφωνα με την ανακοίνωση της OpenAI.

Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν την πλαϊνή μπάρα του ChatGPT και να της ζητήσουν να «συνοψίσει περιεχόμενο, να συγκρίνει προϊόντα ή να αναλύσει δεδομένα από οποιονδήποτε ιστότοπο», αναφέρει η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η OpenAI προσφέρει επίσης μια προεπισκόπηση ενός εικονικού βοηθού με την ονομασία «Agent Mode» σε ορισμένους premium λογαριασμούς. Η Agent Mode επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν από το ChatGPT να ολοκληρώσει εργασίες «από την αρχή μέχρι το τέλος», όπως «έρευνα και αγορές για ένα ταξίδι».

Το πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει επίσης στο ChatGPT να επεξεργάζεται και να τροποποιεί κείμενα που του επισημαίνονται. Ένα παράδειγμα στον ιστότοπο δείχνει ένα email με ένα συγκεκριμένο απόσπασμα κειμένου και μια προτεινόμενη προτροπή: «Κάνε αυτό να ακούγεται πιο επαγγελματικό».

Τι γίνεται με τα δεδομένα των χρηστών

Η εταιρεία λέει ότι οι χρήστες έχουν τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου τους: «Εσείς ελέγχετε τι θυμάται για εσάς, πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας και τις ρυθμίσεις απορρήτου που ισχύουν κατά την περιήγησή σας».

Προς το παρόν, οι χρήστες του Atlas θα εξαιρούνται αυτόματα από τη χρήση των δεδομένων περιήγησής τους για την εκπαίδευση μοντέλων ChatGPT, για παράδειγμα. Και, όπως και σε άλλα προγράμματα περιήγησης, ένας χρήστης μπορεί να διαγράψει το ιστορικό περιήγησης και ιστού.

Ωστόσο, ενώ το πρόγραμμα περιήγησης Atlas ενδέχεται να μην αποθηκεύει ακριβή αντίγραφα του περιεχομένου που αναζητά ένας χρήστης, εάν επιλέξει κάτι που ονομάζεται «Μνήμες προγράμματος περιήγησης», το ChatGPT «θα θυμάται γεγονότα και πληροφορίες από την περιήγησή σας». Δεν είναι άμεσα σαφές πώς η εταιρεία θα μοιράζεται πληροφορίες περιήγησης με τρίτους.

Φωτό: Reuters

Η OpenAI δεν είναι η πρώτη στην αγορά με πρόγραμμα περιήγησης ιστού με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης. Η Google, για παράδειγμα, έχει ενσωματώσει τμήματα του μοντέλου Gemini AI στο Chrome. Άλλες εταιρείες όπως η Perplexity AI έχουν επίσης αναπτύξει προγράμματα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές της Google υποχώρησαν κατά 4% αμέσως μετά την ανακοίνωση της OpenAI, καθώς οι επενδυτές φοβούνται μια απειλή για το κορυφαίο πρόγραμμα περιήγησης Chrome, το οποίο παραμένει το πιο δημοφιλές στον κόσμο.