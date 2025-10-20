«Διάλεξέ μου αριθμούς»: Υπερτυχερή ρώτησε το ChatGPT και κέρδισε... 100.000 δολάρια
Και εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε δοκιμάσει όλα, μια γυναίκα από το Μίσιγκαν, άνοιξε το κινητό μπαίνοντας σε εφαρμογή που «μπαίνουμε όλοι κάθε μέρα» και απλά κέρδισε 100.000 δολάρια.
Τα τελευταία χρόνια, το ChatGPT έχει γίνει ο νέος… ψηφιακός βοηθός για τα πάντα: από καθημερινές ερωτήσεις μέχρι περίεργα κουίζ και συμβουλές για τη ζωή. Ωστόσο φαίνεται ότι μπορεί να κάνει και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό: να σε κάνει πλούσιο.
Η 45χρονη Τάμι Κάρβεϊ από το Μίσιγκαν το ανακάλυψε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει τους αριθμούς της για το Powerball, η Τάμι έκανε κάτι πολύ απλό: ρώτησε το ChatGPT. Και ποιος θα το πίστευε; Ο συνδυασμός που της έδωσε ο ψηφιακός «σύμβουλος» της χάρισε το εντυπωσιακό έπαθλο των 100.000 δολαρίων.
«Ζήτησα από το ChatGPT έναν συνδυασμό αριθμών για το Powerball και αυτοί είναι οι αριθμοί που έπαιξα», είπε η Τάμι, χαμογελώντας πλατιά, καθώς παρέλαβε το έπαθλό της. Η ίδια παραδέχτηκε ότι παίζει μόνο όταν το τζακπότ είναι τεράστιο – και αυτή τη φορά ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια!
Για να αυξήσει τα κέρδη της, η Τάμι επέλεξε και το Power Play, που διπλασίασε το ποσό και έφτασε τα 100.000 δολάρια. Τι θα κάνει με τα χρήματα; Όπως σημειώνει η New York Post, σχεδιάζει να διαθέσει τη μικρή της περιουσία για την αποπληρωμή του υπόλοιπου σπιτιού της και θα διαθέσει τα υπόλοιπα σε αποταμιεύσεις.
Η λοταρία του Μίσιγκαν, πάντως, έσπευσε να τονίσει ότι η νίκη ήταν καθαρά θέμα τύχης: «Τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων είναι τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τεχνητή νοημοσύνη ή άλλα εργαλεία δημιουργίας αριθμών», δήλωσε η εταιρεία. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: λίγη βοήθεια από το ChatGPT δεν έβλαψε ποτέ… ειδικά όταν η τύχη χαμογελάει τόσο γενναιόδωρα!
Μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι η Τάμι ανακάλυψε τον νέο, πιο ψηφιακό τρόπο να παίζεις λοταρία: έναν συνδυασμό τύχης, χιούμορ και… AI! Και ποιος ξέρει; Ίσως την επόμενη φορά που θα χρειαστείς τυχερούς αριθμούς, το ChatGPT να είναι ο νέος σου καλύτερος φίλος στο λαχείο.