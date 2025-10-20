«Διάλεξέ μου αριθμούς»: Υπερτυχερή ρώτησε το ChatGPT και κέρδισε... 100.000 δολάρια

Τα τελευταία χρόνια, το ChatGPT έχει γίνει ο νέος… ψηφιακός βοηθός για τα πάντα: από καθημερινές ερωτήσεις μέχρι περίεργα κουίζ και συμβουλές για τη ζωή. Ωστόσο φαίνεται ότι μπορεί να κάνει και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό: να σε κάνει πλούσιο.

Η 45χρονη Τάμι Κάρβεϊ από το Μίσιγκαν το ανακάλυψε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει τους αριθμούς της για το Powerball, η Τάμι έκανε κάτι πολύ απλό: ρώτησε το ChatGPT. Και ποιος θα το πίστευε; Ο συνδυασμός που της έδωσε ο ψηφιακός «σύμβουλος» της χάρισε το εντυπωσιακό έπαθλο των 100.000 δολαρίων.

«Ζήτησα από το ChatGPT έναν συνδυασμό αριθμών για το Powerball και αυτοί είναι οι αριθμοί που έπαιξα», είπε η Τάμι, χαμογελώντας πλατιά, καθώς παρέλαβε το έπαθλό της. Η ίδια παραδέχτηκε ότι παίζει μόνο όταν το τζακπότ είναι τεράστιο – και αυτή τη φορά ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια!

Για να αυξήσει τα κέρδη της, η Τάμι επέλεξε και το Power Play, που διπλασίασε το ποσό και έφτασε τα 100.000 δολάρια. Τι θα κάνει με τα χρήματα; Όπως σημειώνει η New York Post, σχεδιάζει να διαθέσει τη μικρή της περιουσία για την αποπληρωμή του υπόλοιπου σπιτιού της και θα διαθέσει τα υπόλοιπα σε αποταμιεύσεις.

Η λοταρία του Μίσιγκαν, πάντως, έσπευσε να τονίσει ότι η νίκη ήταν καθαρά θέμα τύχης: «Τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων είναι τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τεχνητή νοημοσύνη ή άλλα εργαλεία δημιουργίας αριθμών», δήλωσε η εταιρεία. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: λίγη βοήθεια από το ChatGPT δεν έβλαψε ποτέ… ειδικά όταν η τύχη χαμογελάει τόσο γενναιόδωρα!

Μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι η Τάμι ανακάλυψε τον νέο, πιο ψηφιακό τρόπο να παίζεις λοταρία: έναν συνδυασμό τύχης, χιούμορ και… AI! Και ποιος ξέρει; Ίσως την επόμενη φορά που θα χρειαστείς τυχερούς αριθμούς, το ChatGPT να είναι ο νέος σου καλύτερος φίλος στο λαχείο.