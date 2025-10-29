Η OpenAI ετοιμάζει νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για μουσική - Ανησυχία για πνευματικά δικαιώματα

Πάνω σε ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να εργάζεται η OpenAI που θα βοηθάει στη μουσική δημιουργία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η εταιρεία συνεργάζεται με τη Σχολή Τζούλιαρντ (The Juilliard School) στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αναπτύξει ένα εργαλείο που θα μπορεί να παράγει μουσική με τη χρήση κειμενικών και ηχητικών εντολών.

Φοιτητές της σχολής φέρονται να επεξεργάζονται μουσικές παρτιτούρες, ώστε η OpenAI να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εκπαίδευση του μελλοντικού της μοντέλου μουσικής.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Juilliard δήλωσε στο Euronews Next ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι αληθείς. Το Euronews επικοινώνησε και με την OpenAI, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Οι προηγούμενες απόπειρες

Δεν θα ήταν πάντως η πρώτη φορά που η OpenAI ασχολείται με τη μουσική. Το 2019, λίγα χρόνια πριν την εντυπωσιακή εμφάνιση του ChatGPT, η εταιρεία είχε παρουσιάσει το MuseNet, ένα δίκτυο ικανό να συνθέτει τετράλεπτα μουσικά κομμάτια με έως και 10 διαφορετικά όργανα.

Σε δείγμα που είχε δώσει στη δημοσιότητα τότε, το MuseNet κατάφερε να «ανασυνθέσει» το «Rondo Alla Turca» του Μότσαρτ στο ύφος του Σοπέν.

Το 2020, η OpenAI παρουσίασε το Jukebox, ένα ακόμη δίκτυο που παρήγαγε μουσική και απλό τραγούδι σε διάφορα μουσικά είδη, βασισμένο σε δεδομένα για είδος, καλλιτέχνη και στίχους.

Η περίπτωση της Spotify

Η είδηση για το νέο εργαλείο της OpenAI έρχεται τη στιγμή που και άλλες τεχνολογικές εταιρείες μπαίνουν δυναμικά στον χώρο της μουσικής AI. Στις αρχές Οκτωβρίου, η Spotify ανακοίνωσε συνεργασία με τις μεγάλες αμερικανικές δισκογραφικές εταιρείες —Sony, Universal και Warner— για την ανάπτυξη «υπεύθυνων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης».

Ήδη, η Spotify χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία προσωποποιημένων λιστών αναπαραγωγής, όπως η «daylist», και τη λειτουργία AI DJ, που προτείνει τραγούδια με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη. Η πλατφόρμα φιλοξενεί ήδη μουσική παραγόμενη από AI.

Επιπλέον, startups όπως οι Suno και ElevenLabs έχουν αναπτύξει πλατφόρμες δημιουργίας μουσικής μέσω AI, προωθώντας ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ανησυχία για τα πνευματικά δικαιώματα

Ωστόσο, ο μουσικός κόσμος εκφράζει αυξανόμενες ανησυχίες για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συνθετών και Τραγουδοποιών (ECSA) και η Ένωση Εταιρειών Δημιουργών και Συνθετών (GESAC), είχαν δηλώσει στο Euronews Next ότι ο Νόμος της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), που εγκρίθηκε το 2024, δεν προστατεύει επαρκώς τους δημιουργούς των οποίων τα έργα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση γενετικών μοντέλων AI.

Χωρίς σαφείς μηχανισμούς για να αποσυρθούν ή να αμειφθούν οι δημιουργοί όταν οι τεχνολογικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη μουσική, τα βιβλία, τις ταινίες και άλλα έργα τέχνης τους για εκπαίδευση μοντέλων AI, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το έργο τους παραμένει εκτεθειμένο.

Η Suno αντιμετωπίζει ήδη αγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ένωση της Αμερικανικής Μουσικής Βιομηχανίας (RIAA) υποστηρίζει ότι η εταιρεία αντέγραψε τραγούδια των πελατών της από το YouTube για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Universal Music Group έχει επίσης καταθέσει αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων εναντίον της εταιρείας AI Anthropic.