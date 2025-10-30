Αυστραλία: «Επιστρατεύει» την AI για να αποκρυπτογραφήσει την... εγκληματική αργκό των νέων

Σε μια πρωτοπόρα κίνηση θα προχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις της Αυστραλίας, αναπτύσσοντας ένα εργαλείο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα αποκρυπτογραφεί μηνύματα γεμάτα με emoji και συγκεκριμένη αργκό που χρησιμοποιεί η Gen Z και Alpha.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Deutsche Welle, αξιωματούχοι λένε ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποδειχθεί... ριζοσπαστική όσον αφορά την αντιμετώπιση της παιδικής εκμετάλλευσης στην ψηφιακή εποχή, καθώς τέτοια μηνύματα χρησιμοποιούνται κατά κόρον από νεαρούς διαδικτυακούς εγκληματίες.

Τι είναι ακριβώς αυτό που φοβίζει τις Αρχές

Η επίτροπος της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (AFP), Krissy Barrett δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ότι η ομάδα της συνεργάζεται με τη Microsoft για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, ικανό να ερμηνεύσει την αργκό της Gen Z και Alpha σε κρυπτογραφημένα μηνύματα και ομάδες συνομιλίας. «Αυτό το πρωτότυπο στοχεύει να κάνει πιο γρήγορη τη διαδικασία εντοπισμού τέτοιων ομάδων για να σώζουν τα παιδιά από το κακό πολύ νωρίτερα», δήλωσε χαρακτηριστική η επίτροπος της Αστυνομίας.

Η Gen Z αναφέρεται σε όποιον γεννήθηκε μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2010, ενώ η γενιά Alpha περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν αργότερα. Μαζί αποτελούν τις πρώτες πλήρως ψηφιακές γενιές που διαμορφώθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα smartphones και τώρα την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Barrett δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για την ανατροπή αυτού που αποκάλεσε «αποκεντρωμένα διαδικτυακά δίκτυα εγκλήματος» που ενθαρρύνουν τη βία και την εκμετάλλευση. «Είναι επιρροή για εγκλήματα και υποκινούνται από την αναρχία και το να βλάπτουν τους άλλους», είπε.

Η Barrett προέτρεψε τους γονείς να αλληλεπιδρούν πιο στενά με τα παιδιά τους σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα, προειδοποιώντας ότι οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την αργκό, τα emojis και την ψηφιακή κουλτούρα για να συγκαλύψουν την κακοποιητική συμπεριφορά. «Αν παλιά χρειαζόταν ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί, τώρα χρειάζεται μια χώρα για να το κρατήσει ασφαλές», είπε.

«Τα θύματα, νεαρά κορίτσια, εκφοβίζονται και ελέγχονται» - 59 ύποπτοι έχουν εντοπιστεί

Το AFP έχει εντοπίσει 59 ύποπτους παραβάτες που συνδέονται με τέτοια δίκτυα, με εννέα διεθνείς και τρεις εγχώριες συλλήψεις να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν στην Αυστραλία ήταν ηλικίας μεταξύ 17 και 20 ετών. Η Barrett είπε ότι ήταν μέλη διαδικτυακών ομάδων που εκμεταλλεύονταν τα θύματα στο διαδίκτυο και τα εξανάγκαζαν σε πράξεις αυτοτραυματισμού ή βίας.

«Αυτά τα δίκτυα, τα οποία δεν θα κατονομάσω επειδή θα επικυρώσουν την κακή φήμη που επιθυμούν, αποτελούν ένα νέο και ανησυχητικό μέτωπο στην παραδοσιακή βία με βάση το φύλο», είπε η Barrett. «Αυτό γίνεται καθαρά για την ψυχαγωγία τους - για διασκέδαση - ή για να είναι δημοφιλείς στο διαδίκτυο χωρίς να κατανοούν πλήρως τις συνέπειες».

«Συντριπτικά, οι δράστες είναι νεαρά αγόρια», είπε η Barrett και πρόσθεσε ότι «κατά κανόνα, νεαρά κορίτσια είναι τα θύματα και εκφοβίζονται και ελέγχονται. Συνήθως, αυτά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχικές διαταραχές, ιστορικό αυτοτραυματισμού, διατροφικές διαταραχές ή άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να τα οδηγήσουν στην αναζήτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο».

Σημειώνεται πως η ανακοίνωση έγινε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξε συζητήσεις για να επιβληθούν στη χώρα περιορισμοί ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok θα υποχρεούνται να απομακρύνουν χρήστες κάτω των 16 ετών.