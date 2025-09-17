Ειδική έκδοση ChatGPT για εφήβους με γονικό έλεγχο: Η OpenAI θωρακίζει την ασφάλεια ανηλίκων

Μια νέα ειδική έκδοση του ChatGPT ανακοίνωσε η OpenAI την Τρίτη με γονικούς ελέγχους για χρήστες κάτω των 18 ετών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τις δικλείδες ασφαλείας για τους εφήβους.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, όταν διαπιστώνεται ότι ένας χρήστης είναι ανήλικος, θα μεταφέρεται αυτόματα σε μια προσαρμοσμένη εμπειρία χρήσης του ChatGPT, κατάλληλη για την ηλικία του. Αυτή θα μπλοκάρει γραφικό και σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις οξείας ψυχολογικής δυσφορίας θα μπορεί να εμπλέκεται και η Αστυνομία.

Η OpenAI αναπτύσσει επίσης μια τεχνολογία που θα προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ηλικία του χρήστη. Μέχρι τότε, σε περιπτώσεις αβεβαιότητας ή ελλιπών στοιχείων, το ChatGPT θα προεπιλέγει την εμπειρία χρήσης για κάτω των 18.

Έρευνες για το αντίκτυπο του ΑΙ στους εφήβους

Οι νέες ενημερώσεις ασφάλειας έρχονται μετά την πρόσφατη έρευνα που ξεκίνησε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ σε βάρος αρκετών εταιρειών τεχνολογίας –ανάμεσά τους και η OpenAI– σχετικά με τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα chatbots, όπως το ChatGPT, σε παιδιά και εφήβους.

Η FTC δήλωσε ότι θέλει να εξετάσει ποια μέτρα έχουν λάβει οι εταιρείες για να «αξιολογήσουν την ασφάλεια αυτών των chatbots όταν λειτουργούν ως σύντροφοι», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τον περασμένο μήνα, η OpenAI παρουσίασε πώς θα χειρίζεται το ChatGPT «ευαίσθητες καταστάσεις», μετά την αγωγή μιας οικογένειας που απέδωσε στο chatbot την αυτοκτονία του έφηβου γιου τους.

«Θέτουμε την ασφάλεια πάνω από την ιδιωτικότητα και την ελευθερία για τους εφήβους. Πρόκειται για μια νέα και ισχυρή τεχνολογία, και πιστεύουμε ότι οι ανήλικοι χρειάζονται σημαντική προστασία», έγραψε σε ανάρτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Τι θα προσφέρεται στους γονείς

Τον Αύγουστο, η OpenAI είχε ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει γονικούς ελέγχους που θα βοηθούν τους γονείς να κατανοούν και να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το ChatGPT. Την Τρίτη, η εταιρεία έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι οι νέοι έλεγχοι θα είναι διαθέσιμοι στο τέλος του μήνα.

Οι επερχόμενες δυνατότητες θα επιτρέπουν στους γονείς να συνδέουν τον λογαριασμό τους στο ChatGPT με αυτόν του εφήβου μέσω email, να ορίζουν ώρες «αποκλεισμού» κατά τις οποίες ο έφηβος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το chatbot, να απενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες, να καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο απαντά το chatbot και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε περίπτωση οξείας δυσφορίας.

Σύμφωνα με την OpenAI, το ChatGPT προορίζεται για χρήστες ηλικίας 13 ετών και άνω.

«Αυτές είναι δύσκολες αποφάσεις, αλλά μετά από συζητήσεις με ειδικούς, θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο δυνατό και θέλουμε να είμαστε διαφανείς στις προθέσεις μας», πρόσθεσε ο Άλτμαν.