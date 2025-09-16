Η Gen Z ανατρέπει την εργασιακή κουλτούρα: Η χρήση της AI για τη «γεφύρωση» των γενεών

Νέα έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι της Gen Z όχι μόνο «αγκαλιάζουν» την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και προωθούν την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε πολλούς χώρους εργασίας.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των νεότερων εργαζομένων βοηθούν ενεργά τους παλαιότερους συναδέλφους τους να υιοθετήσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο σε πάνω από 2.000 επαγγελματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον υβριδικό φορέα εκμετάλλευσης χώρων εργασίας International Workplace Group.

«Αυτή η υποστήριξη συχνά παίρνει διαφορετικές μορφές, από πρακτική καθοδήγηση έως ανταλλαγή πρακτικών συμβουλών για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές ροές εργασίας», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της International Workplace Group, Mark Dixon, στο CNBC Make It.

«Γεφυρώνοντας» τις γενιές

Η ανταλλαγή γνώσεων αναδιαμορφώνει τη συνεργασία. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες υπαλλήλους δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των γενεών.

Τέσσερις στους πέντε ανώτερους διευθυντές δήλωσαν ότι η συνεργασία με τους νεότερους συναδέλφους τους τους επιτρέπει να επικεντρωθούν σε «εργασίες υψηλότερης αξίας», ενώ το 82% απέδωσε σε αυτές τις καινοτομίες την απελευθέρωση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, σύμφωνα με την ίδια έκθεση της ελβετικής εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι παλαιότεροι συνάδελφοι δείχνουν πραγματική προθυμία να δεχτούν την τεχνητή νοημοσύνη και, εξίσου σημαντικό, να μάθουν από τις νεότερες γενιές», δήλωσε ο Dixon.

«Αυτό που κάνει αυτή τη δυναμική τόσο σημαντική είναι η αμοιβαιότητά της. Οι νεότεροι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τους γνώσεις για να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους τους και να εισαγάγουν νέους τρόπους εργασίας, ενώ οι παλαιότεροι συνάδελφοι συνεισφέρουν με την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους για τον κλάδο και τις πιο στρατηγικές τους προοπτικές», δήλωσε ο Dixon.

Διδάσκοντας τους άλλους, οι εργαζόμενοι της Γενιάς Z αναπτύσσουν επίσης τις δικές τους δεξιότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Αυτή η αμφίδρομη ανταλλαγή όχι μόνο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των γενεών, αλλά και ισοπεδώνει τις παραδοσιακές ιεραρχίες», δήλωσε ο Dixon.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την συνεργασία

Συνολικά, πολλοί εργαζόμενοι αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Από τους 2.016 εργαζόμενους γραφείου που συμμετείχαν στην έρευνα, το 86% δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους έχει κάνει πιο αποδοτικούς, ενώ το 76% πιστεύει ότι βοηθά την καριέρα τους, ποσοστό που αυξάνεται στο 87% μεταξύ των ερωτηθέντων της Γενιάς Z. Επιπλέον, οι περισσότεροι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι η τεχνολογία τους εξοικονομεί χρόνο, με μέσο όρο 55 λεπτά την ημέρα.

Η τεχνολογία έχει επίσης αποκτήσει σημασία για τον τρόπο λειτουργίας των υβριδικών ομάδων, με το 69% των υβριδικών εργαζομένων να δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει την ομαδική εργασία μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών. Το 46% των ερωτηθέντων ανέφερε οφέλη όπως βελτιωμένη προετοιμασία των συσκέψεων, ενώ το 36% δήλωσε ότι βελτίωσε την πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες και ενίσχυσε την παρακολούθηση μετά τις συσκέψεις.

Μερικοί συνηθισμένοι τομείς στους οποίους οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν τη σύνταξη email, τη λήψη σημειώσεων από συναντήσεις, την οργάνωση αρχείων, την εισαγωγή δεδομένων και τη συμπλήρωση εντύπων. Με την αυτοματοποίηση αυτών των εργασιών, οι εργαζόμενοι μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε πιο σημαντικές και ουσιαστικές εργασίες, σύμφωνα με την έκθεση.