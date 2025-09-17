Κορυφαίος επιστήμονας της Google στην AI: Αυτή θα είναι η πιο απαραίτητη δεξιότητα τα επόμενα χρόνια

Ο κορυφαίος επιστήμονας της Google και νομπελίστας Ντέμης Χασάμπης βρέθηκε στην Αθήνα προ ημερών και αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο Independent σε άρθρο του μετέφερε μερικά από τα βασικά σημεία της συζήτησης στο Ηρώδειο και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο CEO της Google Deepmind ανέφερε ως υπέρτατη δεξιότητα για τις μελλοντικές γενιές την «ικανότητα να μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε» λόγω του μετασχηματιστικού αντίκτυπου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Ντέμης Χασάμπης σημείωσε επίσης ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Δήλωσε ότι αυτή η προσαρμοστικότητα είναι ζωτικής σημασίας για να συμβαδίσουμε με τον τρόπο που αναδιαμορφώνει η AI τον χώρο εργασίας και την εκπαίδευση.

Διαβάστε όλα όσα ανέφερε ο κορυφαίος επιστήμονας της Google για τις τρομερές δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία αλλάζει «από εβδομάδα σε εβδομάδα».