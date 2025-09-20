Η νέα επανάσταση στον τουρισμό: H AI βρίσκει, σχεδιάζει και κλείνει τις επόμενες διακοπές σου

Η νέα εποχή στα ταξίδια φέρει την υπογραφή της Τεχνητής Νοημοσύνης - AI Από την αναζήτηση έμπνευσης μέχρι την τελική κράτηση, τα «έξυπνα» εργαλεία υπόσχονται να κάνουν όλη τη διαδικασία πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο οικονομική.

Στις αρχές των ‘90s, οι πρώτες online πλατφόρμες έδωσαν στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι… τουριστικοί πράκτορες. Σήμερα, η AI παίρνει αυτή τη θέση, προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις, έτοιμα προγράμματα, ακόμα και κρατήσεις που αξιοποιούν στο έπακρο τους πόντους επιβράβευσης.

«Χρειάζονται κατά μέσο όρο 30 ημέρες για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού – με αμέτρητα tabs ανοιχτά και συνεχή έρευνα», σημειώνει στο CBS News ο Skylar Erickson, συνιδρυτής της Gondola AI, μιας εφαρμογής που βοηθά τους ταξιδιώτες να αξιοποιούν καλύτερα τους πόντους επιβράβευσης. «Η AI μπορεί να μειώσει αυτόν τον χρόνο δραστικά».

Από τα social media στο… αεροπλάνο

Οι νέες δυνατότητες είναι εντυπωσιακές:

Το Expedia Trip Matching μετατρέπει ένα Instagram reel σε πλήρες πρόγραμμα ταξιδιού.

Το ChatGPT μπορεί να προτείνει δραστηριότητες για οικογένειες, δωρεάν εμπειρίες ή τις καλύτερες γειτονιές σε μια πόλη.

Το Google Flight Deals βρίσκει τις πιο συμφέρουσες πτήσεις με βάση τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη.

Το Gondola AI «σαρώνει» τα email σας για να συγκεντρώσει πόντους και miles από αεροπορικές, ξενοδοχεία και κάρτες, ώστε να τους αξιοποιήσετε με τον πιο κερδοφόρο τρόπο.

Η προσωπική πινελιά

Η Melanie Fish από την Expedia υπογραμμίζει: «Πλέον είναι πιο εύκολο να πεις πού δεν χρησιμοποιείται η AI στον τουρισμό. Είναι παντού, από τον σχεδιασμό μέχρι την κράτηση». Η Jennifer Yellin, ειδικός στα ταξίδια, διαπιστώνει πως όσο περισσότερο χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία, τόσο καλύτερα την «γνωρίζουν» και της προτείνουν προτάσεις στα μέτρα της: «Αν έχεις συνηθίσει σε πολυτελή ξενοδοχεία, δεν θα σου προτείνει κάτι εντελώς εκτός του στυλ σου».

AI και στον προορισμό

Η χρήση της AI δεν περιορίζεται μόνο στον προγραμματισμό. Ο Scott Keyes, ιδρυτής του Going.com, μοιράστηκε την εμπειρία του από ταξίδι στην Κίνα: «Χρησιμοποίησα το ChatGPT δεκάδες φορές την ημέρα για να μεταφράζω μενού και να προσανατολίζομαι. Μου άλλαξε εντελώς την εμπειρία».

Τι σημαίνει αυτό για τον ταξιδιώτη

Με τις τιμές σε αεροπορικά και ξενοδοχεία να αλλάζουν κάθε λεπτό, τα εργαλεία AI γίνονται ο καλύτερος σύμμαχος για όποιον θέλει να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα «βοηθητικό app», αλλά για μια τεχνολογία που υπόσχεται να μεταμορφώσει τον τρόπο που ταξιδεύουμε.

Οδηγός: Πώς να αξιοποιήσεις την AI στα ταξίδια σου

Ψάξε έμπνευση: Στείλε ένα Instagram reel στο Expedia Trip Matching και πάρε έτοιμο πρόγραμμα.

Οργάνωσε δραστηριότητες: Ζήτησε από το ChatGPT να σου βρει δωρεάν εμπειρίες για παιδιά ή προτάσεις ανά γειτονιά.

Βρες τις καλύτερες πτήσεις: Δοκίμασε το Google Flight Deals για οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια.

Εξοικονόμησε χρήματα: Άφησε το Gondola AI να υπολογίσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τους πόντους επιβράβευσης που έχεις.

Στην καθημερινότητα του ταξιδιού: Χρησιμοποίησε το ChatGPT για μετάφραση μενού, κατευθύνσεις και tips στον προορισμό σου.

Η επόμενη φορά που θα ψάξετε εισιτήρια για το Παρίσι ή μια οικογενειακή εξόρμηση στην Κρήτη, ίσως η AI να έχει ήδη βρει για εσάς την καλύτερη προσφορά – πριν καν προλάβετε να ανοίξετε όλα εκείνα τα tabs.