Θεσσαλονίκη: Ιστορικό μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας – OpenAI για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μια στρατηγική συνεργασία με φόντο την επόμενη μέρα της καινοτομίας υπεγράφη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την είσοδο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος , η Laura Modiano, επικεφαλής των νεοφυών επιχειρήσεων της OpenAI στην Ευρώπη, και ο CEO της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.



Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία AI Factory στην Ελλάδα – ένα από τα επτά πρώτα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της χώρας ως κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για πρόοδο και ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, τονίζοντας τη σημασία της επένδυσης για την οικονομία, την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό.

ΓΡ. Τύπου ΥΠΑΝ

Δύο βασικοί άξονες συνεργασίας

Η στρατηγική σύμπραξη με την OpenAI εστιάζει σε δύο βασικά πεδία:

Εκπαίδευση: Πιλοτικά προγράμματα για τη χρήση εργαλείων AI στην τάξη, με έμφαση στην παιδαγωγική και την ασφάλεια.

Νεοφυείς επιχειρήσεις: Δημιουργία του Greek AI Accelerator σε συνεργασία με την Endeavor Greece, που θα προσφέρει πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής, διεθνείς μέντορες και δίκτυα χρηματοδότησης για ελληνικά startups.

«Η Ελλάδα αλλάζει πίστα»

Ο υπουργός επεσήμανε πως η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το ΕΚΕΤΑ, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας, ενώ αναφέρθηκε και στο έργο ThessIntec, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση για την ολοκλήρωσή του, παρά τις όποιες δυσκολίες: «Θα γίνει πράξη, γιατί η Θεσσαλονίκη αξίζει να γίνει τεχνολογικός κόμβος για όλη την Ευρώπη».



«Η σημερινή πρωτοβουλία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη νέα γενιά αλλά και για τους Έλληνες του εξωτερικού που σκέφτονται να επιστρέψουν. Με πράξεις, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.



Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως η συνεργασία με την OpenAI «είναι ακόμη ένα βήμα προς το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας – ένα πρότυπο που βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη μείωση των ανισοτήτων».

Τι σημαίνει η συνεργασία Ελλάδας – OpenAI για τη χώρα

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την OpenAI, έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι απλώς ένα συμβολικό βήμα. Πρόκειται για μια ουσιαστική στρατηγική εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τον ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.

1. Αναβάθμιση της γεωπολιτικής και τεχνολογικής θέσης της Ελλάδας

Η επιλογή της χώρας μας ως μία από τις επτά πρώτες στην Ε.Ε. που θα φιλοξενήσουν "AI Factory" δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική δυναμική. Αυτό ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

2. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού & επιστροφές εγκεφάλων

Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρόσβασης σε τεχνολογία αιχμής, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες. Η σύνδεση με την OpenAI αποτελεί κίνητρο και για Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν, βλέποντας τη χώρα ως ελκυστικό πεδίο εξέλιξης.

3. Στήριξη στις ελληνικές startups

Η ίδρυση του Greek AI Accelerator προσφέρει δυναμική ώθηση στο startup οικοσύστημα, με πρόσβαση:

σε τεχνολογία προηγμένης AI,

σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας,

σε επενδυτικά κεφάλαια,

και σε mentoring από παγκόσμιους experts.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, με διεθνή απήχηση και εξαγωγικό χαρακτήρα.

4. Πραγματική εφαρμογή της AI στην εκπαίδευση

Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία και στην εκπαιδευτική διαδικασία, με παιδαγωγικά κριτήρια και ασφάλεια, σημαίνει ψηφιακός εκσυγχρονισμός από τη βάση. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια χώρα που θέλει να μπει στην "πρώτη ταχύτητα" της ψηφιακής μετάβασης.

5. Ενίσχυση της περιφέρειας – Πρώτο βήμα από τη Θεσσαλονίκη

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της συμφωνίας και η διασύνδεση με το ΕΚΕΤΑ και το ThessIntec δείχνουν ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Ενισχύεται η αποκέντρωση και δημιουργείται οικοσύστημα τεχνολογίας και στην περιφέρεια.