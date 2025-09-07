OpenAI vs LinkedIn: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες στην αγορά εργασίας

Η OpenAI βάζει «φωτιά» στον ανταγωνισμό με τη Microsoft, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εύρεσης εργασίας με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα μέσα του 2026. Το νέο εργαλείο υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, συνδέοντας επιχειρήσεις με υποψήφιους και προσφέροντας μαθήματα AI και επίσημες πιστοποιήσεις.

Η πρόκληση στο LinkedIn

Η κίνηση αυτή θεωρείται στρατηγική «μαχαιριά» στο LinkedIn, το οποίο ανήκει στη Microsoft – τη μεγαλύτερη επενδύτρια της OpenAI με 13 δισ. δολάρια. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Microsoft χαρακτήρισε πρόσφατα την OpenAI ως «ανταγωνιστή» στις αγορές αναζήτησης και online διαφήμισης.

Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η OpenAI Academy, μια νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα παρέχει πιστοποιήσεις σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Από βασικές εφαρμογές στην εργασία μέχρι advanced “prompt engineering”, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν επίσημα εφόδια για μια αγορά που αλλάζει ραγδαία.

«Δεν πρόκειται να είναι απλώς ένα εργαλείο για τις μεγάλες εταιρείες. Θα δίνει τη δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις ή τοπικές κυβερνήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα ταλέντα», τόνισε ο Fidji Simo, CEO των εφαρμογών και πρώην επικεφαλής της Instacart.

Στόχος: 10 εκατ. πιστοποιημένοι εργαζόμενοι

Η OpenAI έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασία με τη Walmart, τον μεγαλύτερο εργοδότη στις ΗΠΑ, ενώ μέχρι το 2030 σκοπεύει να πιστοποιήσει 10 εκατομμύρια Αμερικανούς. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια των ΗΠΑ να ενισχύσουν την ψηφιακή τους υπεροχή.

Η σκιά των απολύσεων

Την ίδια στιγμή, ο διάλογος για την επίδραση της AI στην εργασία «φουντώνει». Ήδη μεγάλες εταιρείες, όπως η Salesforce, ανακοίνωσαν απολύσεις λόγω της ενσωμάτωσης AI στις διαδικασίες τους. Έρευνες δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας που απαιτούν γνώσεις AI αμείβονται υψηλότερα, αλλά χιλιάδες παραδοσιακές θέσεις κινδυνεύουν να χαθούν.

«Οι δουλειές θα αλλάξουν ριζικά και όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν», παραδέχθηκε ο Simo, αναγνωρίζοντας τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της τεχνολογίας.

Το deal με την Ουάσιγκτον

Το μεγαλύτερο «χαρτί» της OpenAI είναι η συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ύψους έως 200 εκατ. δολαρίων με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας για το πρόγραμμα «OpenAI for Government», ενώ συμμετέχει και στο Stargate Project, επένδυση 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο ίδιος ο Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, βρέθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο μαζί με άλλους τεχνολογικούς ηγέτες για δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ.