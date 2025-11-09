Οι νέοι «κανόνες» στην αναζήτηση εργασίας: Τι πραγματικά λειτουργεί και τι είναι απλώς μύθος

Σε μια εποχή όπου οι αγγελίες για θέσεις εργασίας δημοσιεύονται και εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες και η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογεί τα βιογραφικά πριν καν τα δει άνθρωπος, το «πώς» κάνεις αίτηση έχει γίνει σχεδόν εξίσου σημαντικό με το «τι» έχεις να προσφέρεις.

Από το αν πρέπει να υποβάλεις αίτηση πρώτος, μέχρι το αν αξίζει να «ανανεώσεις» το βιογραφικό σου ή να κυνηγήσεις λέξεις-κλειδιά, οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποιες στρατηγικές αναζήτησης εργασίας έχουν πραγματικά αποτέλεσμα και ποιες είναι απλώς υπερεκτιμημένες συνήθειες της ψηφιακής εποχής.

Το Business Insider ζήτησε από ειδικούς καριέρας των LinkedIn και Indeed να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα μερικών από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές αναζήτησης εργασίας και να εξηγήσουν αν πραγματικά αξίζει να τις ακολουθεί κανείς.

Να είσαι από τους πρώτους που κάνουν αίτηση

Πολλοί θεωρούν καθοριστικό να βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους 20 ή 30 υποψηφίους για μια θέση, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων θα δουν την αίτησή τους.

Η Priya Rathod, συντάκτρια θεμάτων επαγγελματικών τάσεων στο Indeed, εξηγεί ότι οι εργοδότες συχνά εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και ορισμένοι σταματούν να τις ελέγχουν ή κλείνουν τη θέση αφού φτάσουν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων.

«Πιστεύω απόλυτα ότι η έγκαιρη αίτηση μπορεί να αυξήσει την ορατότητά σου», λέει.

Η Catherine Fisher, ειδική καριέρας στο LinkedIn, προσθέτει ότι η υποβολή αίτησης μέσα σε 10 λεπτά από τη στιγμή που λαμβάνεται μια ειδοποίηση για νέα θέση, μέσω των alerts που μπορούν να ρυθμίσουν οι χρήστες, αυξάνει έως και τέσσερις φορές τις πιθανότητες να λάβει κανείς απάντηση. Όπως εξηγεί, κάποιοι recruiters λειτουργούν με πολύ στενά χρονικά περιθώρια και αρχίζουν να επικοινωνούν με κατάλληλους υποψηφίους μόλις τους εντοπίσουν.

Παρά τα πλεονεκτήματα του να κάνεις αίτηση νωρίς, και οι δύο ειδικοί τονίζουν ότι το σημαντικότερο είναι να υποβάλεις μια ποιοτική αίτηση, όχι απλώς μια βιαστική.

Να κάνεις αίτηση νωρίς το πρωί

Πολλοί είναι αυτοί που ξυπνούν νωρίς το πρωί προκειμένου να ξεκινήσουν το «κυνήγι» εργασίας. Οι κατάλληλες ώρε είναι 06:00 με 10:00, κάποιοι λένε.

Η λογική είναι ότι οι recruiters εξετάζουν πρώτα τις πιο πρόσφατες αιτήσεις όταν μπαίνουν στο σύστημα.

Η Rathod αναφέρει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που να αποδεικνύουν πως οι πρωινές αιτήσεις έχουν πλεονέκτημα, αλλά θεωρεί λογικό να στέλνονται εντός εργάσιμων ωρών. Όπως λέει, κάποιοι recruiters λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες αιτήσεις· αν αυτές φτάσουν την ώρα που εργάζονται και εξετάζουν υποψηφίους, είναι πιο πιθανό να τις προσέξουν. Αντίθετα, αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός ωραρίου μπορεί να «θαφτούν» μέσα σε μεγάλο όγκο μεταμεσονύκτιων submissions.

Ωστόσο, η Fisher εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το αν η ώρα της ημέρας παίζει ουσιαστικό ρόλο. Κατά τη γνώμη της, πιο σημαντικό είναι ο υποψήφιος να καθιερώσει μια σταθερή ρουτίνα αιτήσεων, που θα τον βοηθήσει να μείνει συνεπής στη διαδικασία.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει “μαγική ώρα” για να κάνεις αίτηση», καταλήγει.

Υποβολή αίτησης απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

Πολλοί πιστεύουν πως οι αιτήσεις που γίνονται απευθείας σε εταιρικά sites έχουν προτεραιότητα, επειδή θεωρούν ότι οι πλατφόρμες, όπως το LinkedIn ή το Indeed, «κρατούν» τις αιτήσεις σε ξεχωριστό φάκελο που οι εργοδότες δεν εξετάζουν το ίδιο προσεκτικά. Η Priya Rathod από το Indeed εξηγεί ότι πρόκειται για μια διαδεδομένη παρανόηση.

Στην πραγματικότητα, τονίζει η Rathod, οι περισσότερες εταιρείες έχουν συνδέσει τα συστήματα προσλήψεών τους με τις πλατφόρμες αυτές, οπότε όλες οι αιτήσεις καταλήγουν στην ίδια διαδικασία αξιολόγησης.

«Δεν υπάρχει διαφορά για τον recruiter, είτε κάνεις αίτηση από την ιστοσελίδα είτε από μια πλατφόρμα», επισημαίνει.

Προσθέτει ότι, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μέσω αξιόπιστης πλατφόρμας, ο τρόπος υποβολής δεν επηρεάζει ουσιαστικά τις πιθανότητες του υποψηφίου.

Ανανεώνοντας» το βιογραφικό σου

Η Catherine Fisher, ειδική καριέρας του LinkedIn, δηλώνει πως δεν θεωρεί ότι η εκτεταμένη εμπειρία είναι απαραίτητα μειονέκτημα. Ωστόσο, συνιστά στους υποψηφίους να εστιάζουν κυρίως στη σύγχρονη και σχετική εμπειρία τους, περιορίζοντας τις λεπτομέρειες για παλαιότερους ρόλους ή παραλείποντάς τους εντελώς, αν δεν ενισχύουν ουσιαστικά την αίτηση.

«Δεν σημαίνει ότι πρέπει να “κόψεις” τη μισή σου καριέρα», εξηγεί. «Απλώς να αναγνωρίσεις το σημείο στο οποίο η εμπειρία σου σταματά να προσθέτει πραγματική αξία».

Χρήση λέξεων-κλειδιών από την περιγραφή θέσης

Μία από τις πιο συχνές στρατηγικές που αναφέρουν οι υποψήφιοι είναι η προσεκτική αντιστοίχιση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής με τις λέξεις-κλειδιά της αγγελίας, συχνά με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να εντυπωσιάσουν τα συστήματα αυτόματης ανάλυσης βιογραφικών (ATS), που συνήθως κάνουν την πρώτη διαλογή των αιτήσεων.

Και οι δύο ειδικοί συμφωνούν ότι πρόκειται για μια αποδοτική πρακτική.

«Το να ταιριάζουν οι λέξεις-κλειδιά του βιογραφικού με αυτές της περιγραφής της θέσης είναι πραγματικά σημαντικό», λέει η Rathod. «Το ATS σαρώνει για αυτές τις λέξεις, και αν τις εντοπίσει, αυξάνονται οι πιθανότητες να περάσεις στο επόμενο στάδιο».

Η Fisher διευκρινίζει ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβάλλουν ή να αλλοιώνουν τα προσόντα τους, απλώς για να ευθυγραμμιστούν με την αγγελία. Προτείνει, όμως, να φροντίζουν να περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές εμπειρίες τους και να χρησιμοποιούν την ακριβή διατύπωση που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

«Δεν πρόκειται για το να “ξεγελάσεις” το σύστημα», σημειώνει. «Απλώς βεβαιώνεσαι ότι οι δεξιότητες και η εμπειρία σου συνδέονται καθαρά με αυτό που η εταιρεία αναζητά».

Εστίαση στην προετοιμασία για τη συνέντευξη

Παρότι πολλές από τις παραπάνω στρατηγικές αξίζει να εφαρμόζονται, η Rathod υπογραμμίζει πως η σωστή προετοιμασία για τη συνέντευξη παραμένει καθοριστικός παράγοντας.

«Οι περισσότεροι επενδύουν πολλή προσπάθεια στη διαμόρφωση του βιογραφικού και στο να κλείσουν συνεντεύξεις, αλλά η ίδια η συνέντευξη είναι η στιγμή που πραγματικά μπορείς να ξεχωρίσεις», εξηγεί.



«Οι υποψήφιοι πρέπει να προσεγγίζουν τη συνέντευξη με την ίδια αφοσίωση και προετοιμασία που δείχνουν σε όλα τα προηγούμενα στάδια».