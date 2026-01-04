Παλαιότερα στις πίσω σελίδες των εφημερίδων υπήρχε χώρος για τις μικρές αγγελίες, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να βρουν από εργασία μέχρι και ταίρι. Στο σήμερα, «το χαρτί έχει πεθάνει» -όπως μονολογούν οι λίγοι εναπομείναντες «εφημεριδάδες»- και την θέση των σελίδων με τις αγγελίες έχουν πάρει οι εξειδικευμένες ιστοσελίδες είτε για αναζήτηση ερωτικών συντρόφων ή για την αναζήτηση εργασίας. Tinder και LinkedIn θεωρούνται οι κορυφαίοι ιστότοποι για αναζήτηση ερωτικών συντρόφων και εργασίας αντίστοιχα.

Τι γίνεται όμως όταν οι διαχωριστικές γραμμές θολώνουν; Στις ΗΠΑ όπου -παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης Τραμπ για τη μείωση της ανεργίας- η εύρεση εργασίας έχει γίνει άθλος πολλοί νέοι στρέφονται στις εφαρμογές γνωριμιών για να αναζητήσουν εργασία, παρακάμπτοντας το κλασικό LinkedIn.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, περίπου το ένα τρίτο των χρηστών εφαρμογών γνωριμιών δήλωσαν ότι είχαν αναζητήσει ταίρια με βάση την προοπτική να λάβουν βοήθεια για την καριέρα τους, σύμφωνα με έρευνα του ResumeBuilder.com σε 2.225 χρήστες ιστότοπων γνωριμιών στις ΗΠΑ.

Σε εφαρμογές όπως το Tinder, το Bumble και το Facebook Dating, οι χρήστες αναζητούσαν ταίρια που εργάζονταν σε συγκεκριμένους ρόλους ή σε ορισμένες επιθυμητές εταιρείες - με πολλούς να ισχυρίζονται ότι παρακινούνταν από μια δύσκολη αγορά εργασίας.

Αναζητούν συνεντεύξεις για εργασία μέσω γνωριμιών

Η Tiffany Chau, 20 ετών, τριτοετής φοιτήτρια στο California College of the Arts, χρησιμοποίησε το προφίλ της στο Hinge για να βρει σχετικές συνδέσεις καθώς έψαχνε για πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό προϊόντων.

Ένα από τα ραντεβού της την έφερε σε ένα πάρτι για το Halloween όπου γνώρισε κάποιον που είχε πρόσφατα δώσει συνέντευξη στην Accenture και πήρε μερικές συμβουλές από το άτομο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

«Νιώθω ότι η προσέγγισή μου στις εφαρμογές γνωριμιών είναι να είναι μια άλλη πλατφόρμα δικτύωσης όπως όλα τα άλλα, όπως το Instagram ή το LinkedIn», δήλωσε η Chau στη New York Post.

Αυτοί που αναζητούν εργασίας απογοητεύονται ολοένα και περισσότερο με τις πιο παραδοσιακές επιλογές, καθώς ιστότοποι όπως το LinkedIn κατακλύζονται από αιτήσεις και πολλοί εργοδότες στρέφονται σε bots τεχνητής νοημοσύνης για να ελέγχουν τα βιογραφικά τους.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6% τον Νοέμβριο, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2021, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Για τους εργαζόμενους με πτυχίο, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 2,9%, από 2,5% το προηγούμενο έτος.

Η αγορά εργασίας έχει δείξει πολλά άλλα σημάδια υποκείμενης αδυναμίας, όπως η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών, περισσότεροι άνθρωποι που είναι άνεργοι για περισσότερο από έξι μήνες και υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας 20 έως 24 ετών.

4 στους 10 αναζητούν δουλειά μέσω εφαρμογής γνωριμιών

Ο Alex Xiao είναι μόλις 18 ετών, αλλά είναι διευθυντής της Ditto AI, μιας νεοσύστατης εταιρείας εφαρμογών γνωριμιών για φοιτητές.

Ο Xiao, φοιτητής ανάλυσης και δεδομένων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε ότι είχε πολλαπλές διαδικτυακές συναντήσεις με άτομα που έψαχναν για δουλειά - όχι για ραντεβού.

«Πολλές από τις συνδέσεις γενικά καταλήγουν στο: "Πώς μπορείς να με βοηθήσεις να προωθήσω την καριέρα μου;"», δήλωσε στο Bloomberg.

Η τελευταία τάση αναζήτησης εργασίας είναι συνεπής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες - και αποφέρει αρκετά επιτυχημένα αποτελέσματα, σύμφωνα με την έρευνα.

Μεταξύ εκείνων που χρησιμοποίησαν εφαρμογές γνωριμιών για σκοπούς αναζήτησης εργασίας, το 43% έλαβε καθοδήγηση ή συμβουλές σταδιοδρομίας, το 39% εξασφάλισε μια συνέντευξη, το 37% έλαβε μια παραπομπή ή ένα υποψήφιο και το 37% έλαβε μια προσφορά.

Μόνο το 10% δήλωσε ότι δεν είδε κανένα από αυτά τα αποτελέσματα.

Ένας συμμετέχων στην έρευνα χαρακτήρισε τη νέα πρακτική αναζήτησης εργασίας «περίεργη αλλά αποτελεσματική», ενώ ένας άλλος είπε ότι «λειτούργησε, αλλά χρειάζεται το θράσος να ρωτήσεις».

«Ήταν σίγουρα περίεργο», είπε ένας τρίτος ερωτηθέντας. «Νιώθω ότι το σύστημα είναι τόσο εσφαλμένο που οι άνθρωποι αναγκάζονται να καταφύγουν σε αυτό».