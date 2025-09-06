ΔΕΘ: Γιάννης Χρηστάκος, Σπύρος Μουρελάτος με παρασκήνιο και νέες πληροφορίες για την ομιλία Μητσοτάκη

Ρεπορτάζ Γιάννης Χρηστάκος, Σπύρος Μουρελάτος

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς της χώρας στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με την οποία θα ξεδιπλώσει την οικονομική πολιτική για το επόμενο έτος δίνοντας έμφαση σε ένα νέο φορολογικό σύστημα που θα φέρει μειώσεις φόρων σε όλους τους πολίτες, το Flash.gr μεταδίδει όλες τις νέες πληροφορίες για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού.

Ο διευθυντής του Flash.gr Γιάννης Χρηστάκος και ο πολιτικός συντάκτης Σπύρος Μουρελάτος καταγράφουν το παρασκήνιο της συνάντησης των δημοσιογράφων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρατηρούν τη μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρουν την αγωνία και τον προβληματισμό βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών για το εάν τελικά η ΔΕΘ θα σημάνει ένα πραγματικό restart για την κυβέρνηση.

Μπορεί τα πολιτικά τραπέζια φέτος να μπήκαν στον «πάγο» με εντολή Μαξίμου - ένα όμως συζητήθηκε έντονα στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρέθεσε δείπνο σε περισσότερους από τριάντα βουλευτές στους οποίους, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Flash.gr στη ΔΕΘ, απάντησε σε δεκάδες ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο κ. Μητσοτάκης. Τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη Τύπου θα εξειδικεύει όλες τις ανακοινώσεις που θα κάνει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

