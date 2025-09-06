Περιστατικό «ομηρίας» στη ΔΕΘ: Η εντυπωσιακή άσκηση των ανδρών της ΕΚΑΜ

Άνδρες της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), με σύγχρονο εξοπλισμό και επιχειρησιακή ακρίβεια, κάνουν καταρρίχιση από ύψος περίπου δέκα μέτρων, πετούν μία κρότου λάμψης για αντιπερισπασμό και κατευθύνονται σε αυτοκίνητο, όπου άνδρας κρατά όμηρο μία γυναίκα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι «κομάντος» της ΕΛΑΣ συλλαμβάνουν τον κακοποιό και απελευθερώνουν την όμηρο, την οποία οδηγούν με ασφάλεια σε υπηρεσιακό βανάκι. Την επιχείρηση παρακολουθεί ελεύθερος σκοπευτής που με το δάκτυλο στη σκανδάλη είναι έτοιμος να επέμβει.

Πρόκειται για άσκηση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το περίπτερο της Αστυνομίας στην 89η ΔΕΘ. Στόχος να παρουσιαστεί ο επαγγελματισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων σε σοβαρό περιστατικό ομηρίας που θα μπορούσε να προκύψει.

Η άσκηση έγινε υπό τα βλέμματα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της ηγεσίας της ΕΛΑΣ, με τους ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες της ΕΚΑΜ να εισπράττουν το θερμό χειροκρότημα όλων όσοι την παρακολούθησαν.

Η άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στον χώρο του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης.