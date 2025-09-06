Στα εγκαίνια της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Εγώ αν μπω εδώ, δεν ξαναβγώ ε;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο αγιασμός τελέστηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί από τον μητροπολίτη Φιλόθεο, ο οποίος διάβασε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.



Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρέθηκαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, υπουργοί, βουλευτές, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.



Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Έκθεσης και αργότερα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Στις 19:30 το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις εξαγγελίες του.

Η στάση του πρωθυπουργού στο μονοθέσιο της McLaren

Η περιοδεία του ωστόσο ξεκίνησε με… άρωμα ταχύτητας, καθώς ένα από τα πρώτα περίπτερα που επισκέφθηκε είχε έντονο χρώμα Formula 1. Εκεί, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά ένα εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren, το οποίο τραβά με το καλημέρα τα βλέμματα επισκεπτών.



«Εγώ αν μπω εδώ, δεν ξαναβγώ ε; Θα μείνω μέσα σφηνωμένος», ρώτησε αστειευόμενος ο πρωθυπουργός.

«Η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης»

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες δαπάνες.

Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη Θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.

Απευθυνόμενο στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.