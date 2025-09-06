ΔΕΘ 2025: Πάνω τα εισοδήματα κάτω οι φόροι – Το μεγάλο χαρτί Μητσοτάκη για το 2027

Η αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν είναι απλώς μια ακόμη εμφάνιση. Είναι ορόσημο. Στη μέση της δεύτερης θητείας του, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στο Βελλίδειο για να στείλει μήνυμα σταθερότητας, οικονομικής ανάσας και –κυρίως– για να δείξει ότι κοιτάζει μπροστά, προς το 2027.

Με αιχμή φοροελαφρύνσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ, το Μαξίμου υπόσχεται αύξηση εισοδημάτων για όλους: από δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες. «Η μείωση των φόρων είναι η πιο σίγουρη αύξηση που βλέπεις στην τσέπη σου», επιμένουν κυβερνητικές πηγές. Και προσθέτουν: το πακέτο αυτό «κουμπώνει» πάνω στα ήδη ανακοινωμένα μέτρα 1,5 δισ. που ξεκινούν το 2025 – με μπόνους στους χαμηλοσυνταξιούχους και επιδότηση ενοικίου.

Eικότερα, ο πρωθυπουργός - κατά τις τελευταίες πληροφορίες - θα ανακοινώσει:

αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές,

μέτρα ελάφρυνσης των οικογενειών,

τη μείωση ή και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρές πόλεις,

τη μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια,

διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά το τεκμαρτό εισόδημ α των ελευθέρων επαγγελματιών

των ελευθέρων επαγγελματιών τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου από την Θεσσαλονίκη, για τις εξαγγελίες που αναμένονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα πλαίσια της ΔΕΘ. pic.twitter.com/dNuKplwrEX — Flash.gr (@flashgrofficial) September 6, 2025

Με το βλέμμα σε Τσίπρα και τις κάλπες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αποφεύγει τις ευθείες απαντήσεις στις αιχμηρές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ,αλλά το φάντασμα του comeback του πρώην πρωθυπουργού πλανάται στο Μαξίμου. Η ατάκα του «παρελθόν ή μέλλον» δεν ήταν τυχαία: έβαλε ξεκάθαρα τον εαυτό του στη δεύτερη κατηγορία.



Την ίδια στιγμή, κόντρα στις ανησυχίες στελεχών για τη δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ, ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα ψυχραιμίας: δεν τον νοιάζουν τα πρόσκαιρα ποσοστά. Επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ότι τότε –και μόνο τότε– θα κριθεί: αν οι δεσμεύσεις του 2023 έγιναν πράξη, τότε «ήταν καλός πρωθυπουργός».

Φόκους στο 2030 – «Ευρύτερες συναινέσεις»

Η αποψινή ομιλία, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν θα είναι απλά ένας κατάλογος μέτρων. Θα χαράξει γραμμή για την Ελλάδα του 2030, με μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και, όπως είπε ο πρωθυπουργός, «απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις».

Την ίδια ώρα, δεν θα λείψει η υπενθύμιση: από το 2016, όταν πρωτοανέβηκε στη ΔΕΘ ως πρόεδρος της ΝΔ, μιλάει για μείωση φόρων και αύξηση εισοδημάτων.

Backstage με McLaren και… καθαρή Θεσσαλονίκη

Η περιοδεία του πρωθυπουργού ξεκίνησε με χρώμα Formula 1. Ο Μητσοτάκης κάθισε στο μονοθέσιο της McLaren και αστειεύτηκε: «Αν μπω, δεν ξαναβγαίνω!».



Στα σοβαρά τώρα, στη συνάντηση με τη ΔΕΘ-Helexpo ξεκαθάρισε: «Η ΔΕΘ μένει στο κέντρο της πόλης». Το σχέδιο ανάπλασης θα τρέξει μέσω Υπερταμείου, με χρηματοδότηση από δημόσιες δαπάνες. Και δεσμεύτηκε για γρήγορους ρυθμούς.



Δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη για την καθαριότητα της πόλης, ενώ τόνισε ότι καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν έχει πάρει τόσα κονδύλια για έργα όσο η Θεσσαλονίκη.