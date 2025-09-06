Εθνικό Απολυτήριο: Το τέλος των Πανελλαδικών φέρνει η μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

«Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση ευημερίας», τόνισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο με ορίζοντα έως το 2030 με μεταρρυθμίσεις σε Παιδεία, Υγεία, Ενέργεια και Πολεοδομία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ του Σαββάτου (6/9) από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, έθεσε επί τάπητος μια από τις πιο ριζοσπαστικές προτάσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Η πρόταση αυτή σηματοδοτεί μια δυνητική κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, και την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βάση την επίδοση του κάθε μαθητή σε ένα νέο, εθνικό απολυτήριο.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των μαθητών από το άγχος των εξετάσεων και στην εστίαση στη συνολική τους σχολική πορεία. Ουσιαστικά, η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια θα βασίζεται σε μια πιο ολιστική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των μαθητών σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας τάξης του Λυκείου.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε σε συνεννόηση τα πολιτικά κόμματα, προτείνοντας την εφαρμογή της μεταρρύθμισης σε βάθος τετραετίας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων κρίνονται απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι αυτή η τεράστια αλλαγή θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετες ανισότητες. Η πρόταση αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο έντονης πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης τους επόμενους μήνες.

«Να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου»

«Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ταυτόχρονα η δευτεροβάθμια θα πρέπει να υποδεχθεί νέα μαθήματα, παρέχοντας στο τέλος έναν πλήρη κύκλο γνώσεων πριν από την επαγγελματική, ακαδημαϊκή συνέχεια κάθε νέου», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Έτσι μετά από μια σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών, στη διάρκεια του σχολείου, στις εξετάσεις που θα δίνονται στο τέλος κάθε τάξης, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο».

«Η πρώτη τάξη που θα ωφεληθεί και θα ενταχθεί στο νέο σύστημα θα είναι τα παιδιά που μόλις τέλειωσαν τη Β’ Γυμνασίου και θα ενταχθούν στην Γ΄ Γυμνασίου με προοπτική να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο του Λυκείου», κατέληξε.