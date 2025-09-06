«Καλοχαιρέτα τους πεζούς…»: Η μαντινάδα - μήνυμα του Μητσοτάκη σε όσους έχουν «καβαλήσει το καλάμι»

Με μια μαντινάδα απευθύνθηκε στο κοινό που κατέκλυσε το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας χαμηλούς τόνους και ταπεινότητα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μόνο φοροελαφρύνσεις, οικονομικά μέτρα για νέους και συνταξιούχους αλλά και την… κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να στείλει και ένα μήνυμα με αποδέκτες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καθώς με μία κρητική μαντινάδα θέλησε να δείξει πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις τους άλλους όταν είσαι στην εξουσία, γιατί θα τους ξαναβρείς μπροστά σου.

«Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Όπως λέμε κι εμείς στην Κρήτη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός εισπράττοντας τα χειροκροτήματα του κοινού.