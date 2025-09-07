Μητσοτάκης: «Ελάτε να τα πάρετε!»

«Ούτε ένα κουλούρι την ημέρα δεν έδωσε ο Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη».

Ένας γενικός τίτλος θα μπορούσε να είναι αυτός στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα όσα ανακοίνωσε στους παραγωγικούς φορείς της χώρας ο Πρωθυπουργός.

Και σιγά τα αβγά.

Τα τελευταία πολλά, πολλά χρόνια, έτσι γίνεται. Ανεβαίνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάνει τις ανακοινώσεις του και ακολουθεί η σειρά αυτών των γεγονότων:

Οι υπουργοί εξειδικεύουν τα μέτρα, οι βουλευτές - και ανάλογα με το πολιτικό κλίμα - πάνε με μεγαλύτερη άνεση στις εκλογικές τους περιφέρειες και η αντιπολίτευση βγάζει ανακοινώσεις που λέει ότι δόθηκαν ψίχουλα κτλ κτλ.

Αν κάτι κρατάω από την ομιλία του Μητσοτάκη - φαντάζομαι σήμερα θα πει περισσότερα στη συνέντευξη Τύπου - είναι το γεγονός πως με έναν εξαιρετικά καμουφλαρισμένο τρόπο έβγαλε κάποιες συγκεκριμένες ειδήσεις για συγκεκριμένους ανθρώπους εντός και εκτός ΝΔ.

Δηλαδή -και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας - ο Μητσοτάκης απάντησε σε όλη αυτή τη σπερμολογία δημοσιολογούντων από δεξιά και αριστερά που συζητούν «αλλαγές εν κινήσει» και άλλα όμορφα που μας δίδαξε τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ.

«Δαχτυλίδια», «δώστε μου ψήφο εμπιστοσύνης για να φύγω» κ.α.

Δηλαδή, ο Μητσοτάκης με τα λίγα που ξέρω επιβεβαιώνει το προφανές: Ότι είναι ένας σκληρός παίκτης με συγκεκριμένη στρατηγική που κάθε άλλο παρά θα γίνει εύκολα ένα πολιτικό έρμαιο των ορέξεων ή των ονείρων όσων θέλουν να τον ξεφορτωθούν αλλά δεν ξέρουν το πώς. Με απλά λόγια: «Ξεκαβαλήστε».

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το επίσης προφανές: Το να κάνεις ή να ασκείς αντιπολίτευση δεν είναι εύκολη άσκηση. Φοβάμαι την απαξίωση και δεν αποκλείω το φιάσκο.

Προσέξτε, δε λέω πως ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να χάσει. Εννοείται πως χάνει οποιαδήποτε στιγμή.

Αλλά στην κάλπη. Εκεί όπου βλέπω πως θέλει να οδηγήσει το ματσάκι με όρους σκληρούς από την πλευρά του.

Και γιατί όχι; Στα χειρότερά τους ΝΔ και Μητσοτάκης έχουν καθαρό προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και δεν μιλάμε για μια σχετικά «φρέσκια κυβέρνηση».

Κύριε Ανδρουλάκη, με κερδίζεις στην κάλπη, σου παραδίδω το Μαξίμου και καλή επιτυχία στο έργο σου.

Κύριε Τσίπρα, με κερδίζεις στην κάλπη, σου παραδίδω το Μαξίμου και επίσης καλή επιτυχία στο έργο σου.

Όποιος είναι καλύτερος κάνει ένα βήμα μπροστά, όπως λέγαμε και στον στρατό (βάλτε τη λέξη ΄διαθέσιμος' στο 'καλύτερος΄).

Και απ΄ότι καταλαβαίνω θα χρειαστεί... κάτι παραπάνω από διάφορα κοιλιακά σενάρια, πολυποίκιλα παραπολιτικά και πολιτικές αλχημείες για να απαλλαγούν κάποιοι από τον Μητσοτάκη.

Εγώ, αυτό είδα χθες.



