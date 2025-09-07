Φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. πολίτες: Αναλυτικά τα μέτρα & παραδείγματα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Σε μία περίοδο που η οικονομική πίεση παραμένει έντονη για χιλιάδες νοικοκυριά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, σηματοδοτούν ένα νέο κύμα φορολογικών ελαφρύνσεων. Το κυβερνητικό πακέτο δίνει έμφαση στη στήριξη της οικογένειας, των νέων, της περιφέρειας και των ευάλωτων ομάδων, επιχειρώντας μια πιο δίκαιη ανακατανομή του φορολογικού βάρους.

Τα μέτρα αγγίζουν σχεδόν κάθε κοινωνική ομάδα και ενσωματώνουν ένα ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα: επιδότηση της εργασίας, επιβράβευση της οικογένειας, ενίσχυση της περιφέρειας και διατήρηση του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Ακολουθούν οι βασικές εξαγγελίες, οργανωμένες ανά θεματική ενότητα, με ρεαλιστικά παραδείγματα για κατανόηση των επιπτώσεων.

1. Μείωση φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα – Ισχυρό μπόνους για γονείς

Η κυβέρνηση μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους, αλλά θεσπίζει πρόσθετες εκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά. Έτσι, η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται θεαματικά για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Πριν: Για εισόδημα 20.000 € ίσχυε ενιαίος συντελεστής 22%

Τώρα

1 παιδί: 18% 2 παιδιά: 16% 3 παιδιά: 9% 4 παιδιά και άνω: 0%

Παραδείγματα

Γονέας με 2 παιδιά – εισόδημα 20.000 €

➤ Παλαιός φόρος: 4.400 € → Νέος φόρος: 3.200 €

Όφελος: 1.200 €

Τρίτεκνη οικογένεια – εισόδημα 20.000 €

➤ Παλαιός φόρος: 4.400 € → Νέος φόρος: 1.800 €

Όφελος: 2.600 €

Πολύτεκνος με 4 παιδιά – εισόδημα 20.000 €

➤ Παλαιός φόρος: 4.400 € → Νέος φόρος: 0 €

Όφελος: 4.400 €

Οι νέοι συντελεστές φορολογικής κλίμακας

2. Ειδική μεταχείριση για τους νέους εργαζόμενους: Μηδενικός φόρος έως 25 ετών

Για πρώτη φορά, εισάγεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εργαζόμενους έως 25 ετών, με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 €. Παράλληλα, για ηλικίες 26-30 ετών, ο φόρος μειώνεται στο 9%.

Παραδείγματα:

Νέος 23 ετών – εισόδημα 15.000 €

➤ Παλαιός φόρος: 3.300 € → Νέος φόρος: 0 €

Όφελος: 3.300 €

Νέα 25 ετών – εισόδημα 20.000 €

➤ Παλαιός φόρος: 4.400 € → Νέος φόρος: 0 €

Όφελος: 4.400 €

Νέος 27 ετών – εισόδημα 20.000 €

➤ Νέος συντελεστής: 9% → φόρος: 1.800 €

Όφελος: 2.600 €

3. Νέα ενδιάμεση φορολογική κλίμακα για μεσαία εισοδήματα

Για εισοδήματα 40.000 – 60.000 ευρώ, καθιερώνεται νέος ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 39%, αντί για 44%.

Παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 50.000 €

Παλαιό καθεστώς:

➤ Τα πρώτα 40.000 € φορολογούνται με τους ισχύοντες συντελεστές (π.χ. ~30% κατά μέσο όρο)

➤ Τα επιπλέον 10.000 € φορολογούνται με 44%

➤ Φόρος επί των 10.000 €: 4.400 €



Νέο καθεστώς:

➤ Τα επιπλέον 10.000 € φορολογούνται με 39%

➤ Φόρος επί των 10.000 €: 3.900 €

Παράδειγμα: Μισθωτός με εισόδημα 50.000 € – χωρίς παιδιά

Παλαιό φορολογικό καθεστώς:

22% έως 20.000 €

29% έως 30.000 €

37% έως 40.000 €

44% για το επιπλέον (40.000–50.000)

Παλαιός φόρος υπολογιστικά:

Πρώτα 20.000 € × 22% = 4.400 €

Επόμενα 10.000 € × 29% = 2.900 €

Επόμενα 10.000 € × 37% = 3.700 €

Τελευταία 10.000 € × 44% = 4.400 €

Σύνολο φόρου: 15.400 €

Νέο φορολογικό καθεστώς (με συντελεστή 39% αντί 44% στα 40.000–60.000):

Πρώτα 20.000 € × 22% = 4.400 €

Επόμενα 10.000 € × 29% = 2.900 €

Επόμενα 10.000 € × 37% = 3.700 €

Τελευταία 10.000 € × 39% = 3.900 €

Σύνολο φόρου: 14.900 €

Όφελος μόνο από την αλλαγή συντελεστή: 500 €

4. Στήριξη στην περιφέρεια και στα χωριά: Μείωση ΕΝΦΙΑ & ειδικά κριτήρια

Η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει ζωντανά τα μικρά χωριά. Γι’ αυτό:

Σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 50% το 2026, και καταργείται εντελώς το 2027

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες περιοχές εντάσσονται σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα

Παράδειγμα:

Ελεύθερος επαγγελματίας σε χωριό 1.300 κατοίκων – με σπίτι που είχε ΕΝΦΙΑ 600 €

➤ Το 2026 πληρώνει: 300 €

➤ Το 2027 πληρώνει: 0 €

5. Φορολόγηση ενοικίων: Ένα πιο δίκαιο σύστημα για ιδιοκτήτες

Θεσπίζεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000 - 24.000 €, αντί των κλιμακωτών 15%/35%. Παράλληλα, όσοι δηλώνουν τα πραγματικά ποσά, ενδέχεται να δουν νέες μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

Παράδειγμα:

Ιδιοκτήτης με 24.000 € ετήσια έσοδα από ενοίκια

➤ Παλαιός φόρος: περίπου 7.000 €

➤ Νέος φόρος: 6.000 €

Όφελος: 1.000 €

6. Επένδυση στην κοινωνική κατοικία: 2.000 νέα διαμερίσματα

Σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων θα ανεγερθούν 2.000 νέα διαμερίσματα, με:

Το 75% να κατευθύνεται σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία

Το 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Ένα πρώτο βήμα για την ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης.

7. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 φορολογούμενους

Αφορά τα τεκμήρια κατοικίας και αυτοκινήτων, και αποτελεί ουσιαστική ανακούφιση για μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, τα οποία «πιάνονταν» στη φοροπαγίδα χωρίς να έχουν πραγματική φοροδοτική ικανότητα.

8. ΦΠΑ – Στήριξη στα ακριτικά νησιά

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση σε νησί με 8.000 κατοίκους – τζίρος 50.000 €

➤ Παλαιός ΦΠΑ: 12.000 €

➤ Νέος ΦΠΑ (με μείωση 30%): 8.500 €

Όφελος: 3.500 €

9. Τέλος στην «προσωπική διαφορά» για 671.000 συνταξιούχους

Η προσωπική διαφορά – ο λόγος που πολλοί συνταξιούχοι δεν έλαβαν αυξήσεις – μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται το 2027.

Παράδειγμα:

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.100 € και προσωπική διαφορά 120 €

➤ Το 2026, λαμβάνει μέρος των αυξήσεων

➤ Το 2027, ενσωματώνεται στο σύστημα και λαμβάνει πλήρεις αυξήσεις