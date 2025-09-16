Νέο καθεστώς στα τιμολόγια για επιχειρήσεις, επαγγελματίες - Τα οφέλη και τα «μπλόκα» της εφορίας

Νέο τοπίο στις συναλλαγές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω πιστοποιημένων παρόχων, που θα συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να έχουν πλήρη και καθαρή εικόνα για το ύψος του τζίρου και του αναλογούντα ΦΠΑ και να εντοπίζουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής, κλοπής και απάτης.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς θα γίνει με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ενώ όσοι ενταχθούν έως και δύο μήνες νωρίτερα από την ισχύ του μέτρου θα έχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Ειδικότερα σε πρώτη φάση τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 200.000 ευρώ και σε δεύτερη θα ακολουθήσουν οι μικρότερες.

Σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA

Η διαδικασία εφαρμογής είναι απλή καθώς οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε έναν από τους 27 πιστοποιημένους παρόχους. Ο πάροχος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο θα αποστέλλεται στον εκδότη και στον παραλήπτη, ενώ παράλληλα θα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.



Σύμφωνα με την Κομισιόν η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις επιχειρήσεις καθώς:



- Θα παράσχει ταχύτερα και υψηλότερης ποιότητας δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA βοηθώντας τις φορολογικές αρχές στον εντοπισμό της μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ή της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για χαμηλότερα ποσά. ενώ θα τις βοηθήσει να καταπολεμήσουν την κυκλική ή αλυσιδωτή απάτη, δίνοντας στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να εντοπίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος.



- Θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος συμμόρφωσης στο ΦΠΑ και θα περιορίσει τα σφάλματα στην υποβολή των δεδομένων. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του κόστους που βαρύνει τόσο τη φορολογική διοίκηση όσο και τους υποκείμενους στον φόρο, αποφεύγοντας την επιβάρυνση που προκύπτει από τη διαδικασία διόρθωσης τέτοιων σφαλμάτων.



- Δεν θα είναι ιδιαίτερα επαχθής για τις επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί ήδη συνήθη πρακτική σε πολλούς τομείς της οικονομίας και καθίσταται υποχρεωτική στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων καθώς σημαντικό μέρος της υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA πραγματοποιείται ήδη μέσω ηλεκτρονικών τιμολογίων.



- Θα διευκολύνει την έκδοση προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, γεγονός που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Τα «κέρδη» για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν νωρίτερα στο νέο σύστημα

Πάντως οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν νωρίτερα στο νέο σύστημα θα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:



- Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% και



- Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο ημερολογιακό έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% το έτος πραγματοποίησής της.



Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για δαπάνες που διενεργούνται από το φορολογικό έτος 2025, εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.