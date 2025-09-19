Έρχεται το δεύτερο κύμα επιχειρήσεων με μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ - Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Επεκτείνεται το καθεστώς με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ με το μήνα καθώς μετά την πρώτη φάση εφαρμογής που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2025 για 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη από 1/1/2024 έως 31/3/2025, από την 1η Οκτωβρίου έρχεται η σειρά και άλλων κατηγοριών φορολογουμένων.



Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν έναρξη δραστηριότητας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 οι οποίες μπορούν σε πρώτη φάση προαιρετικά να επιλέξουν τη μηνιαία απόδοση του ΦΠΑ.



Σε βάθος χρόνου το μέτρο θα καταστεί υποχρεωτικό για το σύνολο των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ, ενός φόρου που αποτελεί τη βασικότερη πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η σταδιακή μετάβαση στις μηνιαίες δηλώσεις αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των φόρων και να προσφέρει στο κράτος τη δυνατότητα στενότερης παρακολούθησης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Το πρώτο κύμα

Το πρώτο κύμα επιχειρήσεων που πέρασε στο μηνιαίο καθεστώς ήταν όσες είχαν συσταθεί εντός του 2024 και μέχρι το α’ τρίμηνο του 2025. Ανεξάρτητα από το αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταθέτουν δήλωση ΦΠΑ κάθε μήνα, αντί για το παλαιότερο τριμηνιαίο σύστημα που ίσχυε για τους περισσότερους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 92.590 επιχειρήσεις, οι οποίες από τις αρχές Ιουλίου ήδη υποβάλλουν μηνιαία δήλωση. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τριμηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους.

Το νέο σύστημα στην απόδοση του ΦΠΑ αναμένεται:

- Να δώσει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να έχει άμεση εικόνα των εισροών και εκροών των επιχειρήσεων.

- Να περιορίσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και συσσώρευσης οφειλών.

- Να επιτρέψει ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών.

- Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αποτρέποντας περιπτώσεις επιχειρήσεων που, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, διακόπτουν τις εργασίες τους χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ και άλλους φόρους.

- Να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των φόρων.

- Να περιορίσει αισθητά το «κενό» ΦΠΑ προκειμένου να προσεγγίσει σταδιακά τον μέσο όρο της Ε.Ε που διαμορφώνεται στο 5% και σε μια τέτοια περίπτωση τα έσοδα του δημοσίου θα αυξάνονταν κατά 1,4 δισ. ευρώ καθώς οι απώλειες από τα 2,9 δισ. ευρώ θα μειώνονταν στα 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το «κενό ΦΠΑ», δηλαδή τα έσοδα που χάνει το κράτος από το φόρο από 13,7% το 2022 έπεσε κάτω από το 10% το 2024, και εκτιμάται ότι φέτος θα διαμορφωθεί ακόμα χαμηλότερα και θα κινηθεί στα επίπεδα του 7%.