Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι αλλαγές στο «φορολογαριασμό» - Επιβαρύνσεις το 2026, ελαφρύνσεις το 2027

Έξτρα φόρο για τα φετινά εισοδήματα λόγω αύξησης του τεκμηρίου αλλά σημαντικές μειώσεις για τα εισοδήματα του 2026 από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα έχουν 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.



Παράλληλα ψαλιδίζεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους ενώ απαλλάσσονται από το τεκμήριο οι νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα επόμενα 2 έτη.



Ειδικότερα για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2026 ισχύουν τα εξής:



1. Αυξάνεται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και συνεπώς το ποσό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν για περίπου 400.000 επαγγελματίες λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ. Και αυτό γιατί ο κατώτατος μισθός λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών ποσών φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνουν στην εφορία ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Έτσι το τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται στα 12.320 ευρώ από 11.620 ευρώ που ήταν το 2024 ανεβάζοντας τον ελάχιστο φόρο στα 1.410 ευρώ από 1.256 ευρώ για επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.



2. Επεκτείνεται η έκπτωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που έχουν την έδρα τους και διαμένουν σε οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.



3. Εξαιρούνται από το τεκμήριο περίπου 6.000 νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα επόμενα δυο έτη.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερους φόρους το 2027

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα πληρώσουν το 2027 λιγότερους φόρους για τα εισοδήματα τους λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του επόμενου έτους. Οι πλέον κερδισμένοι θα είναι οι επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών, όσοι έχουν παιδιά και όσοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.



Οι ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες ηλικίας άνω των 30 ετών, με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση διαμορφώνονται ως εξής:

Επαγγελματίες χωρίς παιδιά: το όφελος ανέρχεται σε 100 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει έως 1.600 ευρώ για όσους δηλώνουν από 60.000 ευρώ και πάνω.

Επαγγελματίες με 1 παιδί: η μείωση φόρου κυμαίνεται από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν 60.000 ευρώ και άνω.

Επαγγελματίες με 2 παιδιά: το όφελος είναι 300 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και αυξάνεται στα 2.400 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

Επαγγελματίες με 3 παιδιά: η μείωση φόρου ξεκινάει από 650 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φθάνει τα 3.300 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

Οι πολύτεκνοι και οι επαγγελματίες ηλικίας μέχρι 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Για επαγγελματίες ηλικίες από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται στα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ισχύει για τους φορολογούμενους άνω των 30 ετών.