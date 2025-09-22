ΕΦΚΑ: Χαμηλό ενδιαφέρον για τη ρύθμιση χρεών μη μισθωτών – Κάτω από τις μισές αιτήσεις εγκρίθηκαν

Περιορισμένη ανταπόκριση βρίσκει η ειδική ρύθμιση οφειλών που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με χρέη έως 30.000 ευρώ. Αν και το μέτρο δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων μέσω παρακράτησης από τη μελλοντική σύνταξη, οι εγκρίσεις μέχρι στιγμής κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατατεθεί περίπου 7.700 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 4.157, ενώ σχεδόν 2.000 παραμένουν υπό εξέταση και άλλες 1.600 απορρίφθηκαν. Το ισοζύγιο αυτό δείχνει ότι πολλοί ασφαλισμένοι συναντούν δυσκολίες στην ένταξη τους στο νέο πλαίσιο.

Οι «παγίδες» της διαδικασίας

Κυριότερο εμπόδιο αποδεικνύεται η διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων των ενδιαφερόμενων με τις τράπεζες. Ο νόμος ορίζει ότι οι καταθέσεις του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ, ή τις 6.000 ευρώ για όσους χρωστούν μόνο στον πρώην ΟΓΑ. Η προϋπόθεση αυτή, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική άρση τραπεζικού απορρήτου, καθιστά την ένταξη δυσκολότερη, αφήνοντας εκτός μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν πιο «ευέλικτες» λύσεις, όπως επαναφορά ρυθμίσεων με περισσότερες δόσεις για χρέη έως 10.000 ευρώ, αλλά και αναβίωση των 120 δόσεων για όσους έχασαν το δικαίωμα, εφόσον προκαταβάλουν τρεις δόσεις.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Για να κριθεί κάποιος επιλέξιμος, πρέπει να πληροί μια σειρά προϋποθέσεων:

Το συνολικό χρέος να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (ή τις 10.000 ευρώ αν αφορά αποκλειστικά οφειλές στον πρώην ΟΓΑ).

Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ή το 62ο εφόσον διαθέτει τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης.

Να έχουν καταβληθεί εισφορές που αντιστοιχούν σε 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης.

Οι τραπεζικές καταθέσεις να κινούνται κάτω από τα όρια των 12.000 ή 6.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν πληρούνται οι όροι, ο ΕΦΚΑ προχωρά στην υπαγωγή στη ρύθμιση και στη συνέχεια στην έκδοση της σύνταξης, με τις δόσεις να εξοφλούνται μέσω αυτόματης παρακράτησης από το μηνιαίο ποσό.