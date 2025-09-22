Με «λίγα κλικ» υπολογίστε τα οφέλη από τις φοροελαφρύνσεις

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή που θα ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών και να αποκτούν πλήρη και ακριβή εικόνα για τα οφέλη που θα έχουν μετά τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τη φορολόγηση των ενοικίων και για το τελικό ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλλουν ανάλογα με το ύψος και την πηγή προέλευσης του εισοδήματος τους, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε πρώτη φάση το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί η αρχική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στο site του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όπου κάθε φορολογούμενος εισάγοντας στοιχεία, όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών, θα μπορεί να δει άμεσα το ποσό του φόρου που γλυτώνει με βάση τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα.

Έρχεται ο προσωποποιημένος υπολογιστής

Στη συνέχεια μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου μέσα στον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή. Η εφαρμογή αυτή θα αξιοποιεί τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου και θα παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα για τα κέρδη από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές, προσφέροντας ένα πλήρες φορολογικό προφίλ.

Έτσι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Ο υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και θα αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος και τη φορολογία των ενοικίων όχι άλλα μέτρα όπως για παράδειγμα την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα

Σημειώνεται ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα οι συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, εκτός του εισαγωγικού 9% ενώ υπάρχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φτάνουν ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους και για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από νέους έως 25 ετών.

Επίσης, με το χαμηλό συντελεστή 9% θα φορολογούνται τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν φορολογούμενοι ηλικίας από 26 έως 30 ετών. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση των καθαρών τους αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου του 2026 λόγω μείωσης του παρακρατούμενου φόρου ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη τον Απρίλιο του 2027 όταν γίνει η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος 2026.

Στο μέτωπο των ενοικίων εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν φόρο 35% για το τμήμα του εισοδήματός τους άνω των 12.000 ευρώ.