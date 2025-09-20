Σαφάρι κατά της φοροδιαφυγής: 4 δισ. ευρώ στο ταμείο σε 2 χρόνια - Τα μεγάλα «χαρτιά» της ΑΑΔΕ

Έσοδα-μαμούθ που θα αγγίξουν τα 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025 υπολογίζει η κυβέρνηση από την εντατικοποίηση του πολέμου στη φοροδιαφυγή. Το σχέδιο «σαφάρι» της ΑΑΔΕ ανεβάζει στροφές με κάθε διαθέσιμο όπλο: ψηφιακά εργαλεία, στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Τα μεγάλα «χαρτιά» της ΑΑΔΕ

myDATA, ηλεκτρονικό πελατολόγιο, κλείδωμα δηλώσεων ΦΠΑ, ψηφιακά δελτία αποστολής και σύντομα η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση (από το 2026) είναι τα μεγάλα «χαρτιά» της ΑΑΔΕ. Στόχος: να μπλοκαριστεί η έκδοση πλαστών στοιχείων και να περιοριστεί δραστικά η φοροδιαφυγή.



Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει για το 2025 έσοδα πάνω από 2,2 δισ. ευρώ, ενώ με τα 1,7-1,8 δισ. του 2024 το ταμείο για τη διετία φτάνει κοντά στα 4 δισ. ευρώ. Ένα ποσό που μαζί με την ισχυρή ανάπτυξη «χρηματοδοτεί» τις νέες φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.



Στην πρώτη φάση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπαίνουν οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ (φορολογικό έτος 2023), με σταδιακή επέκταση και στους μικρότερους. Οι συναλλαγές θα «περνούν» σε πραγματικό χρόνο στο myDATA, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τους παραβάτες.

Τα λαβράκια

Την ίδια ώρα, οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ «βγάζουν λαβράκια»: φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή απέκρυψαν εισοδήματα εντοπίζονται και λαμβάνουν ειδοποιητήρια. Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2025 βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.



Η κυβέρνηση δείχνει ξεκάθαρα πως το σαφάρι στη φοροδιαφυγή δεν είναι πυροτέχνημα αλλά στρατηγική επιλογή – και κρίσιμος πυλώνας της οικονομικής πολιτικής.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕ- ΜΠΕ